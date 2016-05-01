Ekipler Çalışma Temposunu Yükseltiyor

Yeni iş sezonunun açılmasıyla birlikte yoğun bir çalışma temposuna giren Bayburt Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Alt yapı çalışmaları nedeniyle yıpranan şehir merkezindeki yol ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha önce asfaltlama çalışması gerçekleştirdiği Şair Celali ve Turan caddelerinde yıpranmış olan kaldırımlarda onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden Bayburt’ta Bir İlk

Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yeni sezonda çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Orta refüjlerde bir taraftan ağaçlandırma işlemi ve çiçek dikim işlemi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir taraftan da Bayburt'ta bir ilk olma özelliği taşıyan otomatik sulama sisteminin montajını gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bayburt’taki kavşak ve orta refüjler yeni ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Piknik ve Mesire Alanlarında Yıkama Çalışması

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise havaların ısınmasıyla birlikte yıkama ve dezenfektasyon çalışmalarını sıklaştırdı. Özellikle piknik sezonunun yavaş yavaş açılmasıyla beraber vatandaşların gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih ettiği yerlerden olan Şair Zihni Kent Ormanında yıkama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerimiz bu çalışmayla piknik mesire alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların önü geçiyor.

