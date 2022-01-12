Ehram Dokuma Ustası Sevim Ataner’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ödül

Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Ehram Atölyesinde görev yapan Ehram Ustası Sevim Ataner, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi bünyesinde kurulan Ehram Atölyesinde, ehram dokumacılığının yaşayıp bugünlere ulaşmasında büyük katkı sunan, Ehram Ustası Ataner, ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri’ kategorisinde ödüle layık görülen 21 isimden biri oldu.

Küçük yaşlardan bu yana ehram dokumacılığı ile uğraşan Ataner, Bayburt Üniversitesi bünyesinde ehram üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de ehram üzerine en yetkin isim olarak bilinen Ataner, geleneksel sanatın kaybolmaması adına açılan kurslar ile yeni isimler de yetiştiriyor.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilgileri ve becerileriyle ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz. Türkiye’nin her şehrinde çok kıymetli insanlarımız var. Ahilik kültürüyle yetişen insanların, bir taraftan maharetlerini sergileyerek zanaatlarını icra ederken, diğer taraftan da toplumu kaynaştıran, bir arada tutan değerleri geleceğe taşıdığını biliyoruz. Kalemle yazan, çekiçle döven, iğneyle diken, testereyle biçen mübarek eller, bir yandan da gönüllerin fethi için gayret gösteriyor. İşini güzel yapmak, daima güzel işlerle meşgul olmak ve bu vesileyle Rabbimizin sevgisine mazhar olmak nesillerdir milletimizin en büyük gayesidir. Bu anlayışla dünyaya, hayata ve yaşadığı coğrafyaya bakan ecdadımız demircilikten nakkaşlığa, dokumacılıktan hattatlığa, marangozluktan aktarlığa hemen her sahada çok önemli ustalar yetiştirmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Sevim Ataner ise böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu ifade ederek Ehram sanatında bugüne kadar yaptıklarının takdir edilmesinden dolayı da memnuniyetini dile getirdi. Ataner, “Ehram dokumasına sahip çıkarak bizlere iş imkanı sunan ve tüm projelerimizi destekleyen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri ödülüne layık görülmekten sadece kendisi adına değil, memleketi Bayburt ve kurumu Bayburt Üniversitesi adına da onur duyduğunu söyleyen Ataner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nezdinde emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ehram Ustası Ataner’i tebrik eden Rektör Türkmen ise; “Üniversitemizin girişimleri ile Bayburt Ehramı Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmişti. Bayburt Üniversitesi olarak Ehram dokumacılığının geleneksel özellikleri ve kalitesinin korunması, gelecek nesillere aktarılması, şehrin ekonomisine değer kazandırması, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için çalışmalara devam ediyoruz.” dedi.

Ehramın dokuma tekniği ve motifleriyle Bayburt’un yöresel özelliklerini barındıran ve kentte yapılan yöresel kumaşların başında geldiğini belirten Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesi bünyesinde kurulan ehram atölyesinde Sevim Ataner ustamızın da gayretleriyle, ehram kumaşıyla yapılan modern uygulamaların yanı sıra; ‘Bayburt Ehramı’nda yer alan geleneksel motiflerin, dokuma tekniklerinin korunması ve tanıtımının yapılması için de çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Sevim Ataner’e meslek hayatında başarılar dileyen Rektör Türkmen; ödülün başta Ehram Ustası Ataner olmak üzere Bayburt’a ve Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu.