Eğitim öğretime bir gün ara verildi

Bayburt’taki okullarda eğitim, yarıyıl tatilinin ardından, kar yağışı nedeniyle bir gün gecikmeli başlayacak. Bayburt’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Bayburt’taki okullarda eğitim, yarıyıl tatilinin ardından, kar yağışı nedeniyle bir gün gecikmeli başlayacak.

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, pek çok köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ekipler, hasta ve acil durumu olan köyleri önceleyerek çalışmalarına başladı.

Kar yağışı nedeniyle 130 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığını belirten yetkililer, yol açma çalışmalarının İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı 13 ekiple yürütüldüğünü bildirdi.

2015-2016 Eğitim ve öğretimin yılı ikinci dönemin başlayacağı 08.02.2016 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve köylerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde bir gün süre ile eğitime ara verilmiş olup 2015-2016 Eğitim Öğretim yılına 09.02.2016 Salı günü başlanacaktır.

Ayrıca kamu kesiminde görev yapan engelli vatandaşlar ile hamile bayan personeller için Vali Yusuf Odabaş’ın talimatları doğrultusunda 08.02.2016 Pazartesi günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

