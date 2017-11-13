ECZACILARDAN BELEDİYE ÇALIŞMALARINA TAM NOT

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 13. Bölge Erzurum Eczacılar Birliği Bayburt Temsilciliği Başkanı Ahmet Aker ve yönetim kurulu üyelerine çalışma alanlarını gezdirdi.

Başkan Mete Memiş ve beraberindeki heyete Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan’da eşlik etti. İncelemelerine valilik binası arkasındaki alanda yapımı devam eden Kapalı Otopark ve Kent Meydanı projesinden başlayan Başkan Memiş ve eczacılar, proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldılar. Daha sonra yol ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Caddesi ile bu çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklara geçen Belediye Başkanı Memiş ve eczacılar buralarda da incelemelerde bulunarak devam eden çalışmaları yerinde müşahede ettiler.

Atıksu Arıtma Tesisi

Buradan Çoruh Nehri’ni kanalizasyon sularından kurtaran Bayburt Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisine giden Başkan Memiş ve misafirleri tesisin işleyişi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında tesis yetkililerinden bilgi aldılar.

Kaleardı Şehir Parkı

Daha sonra tamamlandığında Kaleardı Mahallesi’ne canlılık getirerek çehresini değiştirecek olan Kaleardı Parkı’na geçen Başkan Mete Memiş ve beraberindeki heyet burada gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip ettiler. İçerisinde yer alacak olan sosyal donatılarıyla Bayburt’un çekim noktalarından biri olması beklenen Kaleardı Park’ta da bir müddet daha incelemede bulunan Başkan Memiş ve eczacılar hızla devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Güneş Enerjisi Santrali ve Tarım Yerleşkesi

Belediye Başkanı Mete Memiş ve beraberindeki heyet buradan Bayburt Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından olan ve şubat ayında üretime başlayan Güneş Enerjisi Santraline geçtiler. Belediyeye yıllık 750 bin dolar gelir sağlayacak olan 4 MGW gücündeki santral hakkında yetkililerden brifing alan heyetin incelemeler kapsamındaki son durağı ise yine Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde yapımı devam eden bölgenin ilk ve tek Tarım Yerleşkesi oldu. Başkan Memiş ve eczacılar tarım ve hayvancılık adına her şeyin yer alacağı yerleşkede hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde incelediler.

Başkan Memiş’e Teşekkür

Gezinin ardından eczacılar gezdikleri ve gördükleri tesisler ile çalışmalar karşısında beğenilerini dile getirerek Belediye Başkanı Memiş’e gayreti ve emeğinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Memiş’e ayrıca kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden eczacılar yapılan bu hizmetlerin Bayburt için önemli ve yerinde hizmetler olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar dilediler.