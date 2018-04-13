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Dünya Sağlık Haftasında Öğrencilerle Yürüyüş yapıldı.

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında ve “7-13 Nisan 2018 Dünya Sağlık Haftası” olması münasebetiyle toplumun sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele, kalp krizini önlemek için spor yaptılar.

Dünya Sağlık Haftasında Öğrencilerle Yürüyüş yapıldı.
13 Nisan 2018 Cuma 10:05

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında ve “7-13 Nisan 2018 Dünya Sağlık Haftası” olması münasebetiyle toplumun sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele,  kalp krizini önlemek ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek için halkın bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği yapılarak 12 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00’da kaleardı şehir parkında Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve personellerine yönelik olarak kaleardı şehir parkı içerisinde “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüş” teması vurgu yapılarak İl Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Hizmetleri Birim, Sorumlusu, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu, Sağlık personelleri, Okul Müdürü, Öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile şehir parkı içerisinde yürüyüş yapılmış yürüyüşten hemen sonra beden eğitimi öğretmeni tarafından öğretmen ve öğrencilere sağlık için hareket et teması ile ısınma hareketleri yaptırmıştır.               

Müdürlüğümüz eğitimcisi Dr. Hüdanur COŞKUN tarafında öğrencilere “ sağlıklı beslenme, kahvaltının önemi, obezite ile mücadele ve fiziksel aktivitenin önemi” konularında eğitim verilmiş olup akabinde sağlıklı yaşam aracı üzerinde stant açılarak konu ile ilgili öğrencilere broşürler dağıtılmış daha sonra yürüyüş katılımcılarına meyve ve su ikram edilerek etkinlik sonlandırılmıştır.

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