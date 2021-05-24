Şingah Mahallesi eski Devlet Hastanesi acil girişi yanında binlerce insanın ikamet ettiği, toplu konutların yer aldığı bölgeye ulaşımı sağlayan Kültür Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar dere yatağındaki tehlikeye dikkat çekerek DSİ’yi göreve davet ettiler.

Kültür Sokak üzerinde işyeri bulunan İşadamı Servet AYATA yaptığı açıklamada, dere kenarına yapılan korkuluklar yoldan 3 mt. Aşağıda çocuk ve yetişkinlerin buradan aşağıya yuvarlanma riski çok yüksek. Yumuşak bir toprak dökerek yolu derenin istinat duvarı ve korkuluklarından 3 mt. Yukarı kaldırmışlar araç park ettiğinde bu alana yumuşak toprak ile birlikte araç dereye yuvarlanıyor. Dere boyunca çöp pislik çok rezil bir görüntü var. Bayburt Belediyesi yetkilileri ile irtibat kurduk Belediye Başkan Yardımcısı ile görüştük bize DSİ’nin yetki alanında olduğunu konuyu yakın takip ettiklerini ve bu alan ile ilgili DSİ yetkilileri ile defalarca resmi yazışma ve sözlü görüşme yaptıklarını fakat sonuç alamadıklarını söylediler.

DSİ yetkililerinin bu bölgedeki sorunu gündemlerine alarak hayati derecede önemli bir tehlike oluşturan bu dere yatağını yeniden düzenlemeleri gerekiyor. Derenin istinat duvarı korkulukları yol seviyesine çıkarılsa ağaçlandırma, çocuk parkı ve oturma alanları dere yatağı boyunca yapılsa Bayburt ilimizin imajı açısında ayrıca çok anlamlı olur. Aksi takdirde şu anki görüntü çöplükten farksız çuvallar ile çöpler, inşaat atıkları dere yatağına doldurulmuş. Bu dereden su içen beslenen canlılar zehirleniyorlar. Acilen inceleme yapılıp hatadan dönülmesi gerekiyor dedi.

Servet AYATA son olarak 17 yıl yurt dışında çalışıp 20 milyon TL’lik bütün kazancımızı memleketimiz Bayburt’a yatırdım. Bayburt’da binalar yaptık sattık. Bundan sonrada bütün yatırımımızı memleketimize Bayburt’a yapacağız. 2 tane yeni işyeri eski Devlet Hastanesi acil girişi yanında oto yıkama ve halı yıkama üzerine açtık. Oto alım satımı ve kiralama üzerine yeni işyerlerini faaliyete geçirme çalışmalarımız devam ediyor. İşyerimizin olduğu Ayata Apartmanını 1 yıl önce bitirdik, yapı kullanmasını aldık. İşyerlerimizin olduğu bölgedeki yol toprak ve rüzgarda yağmurda insanlar çok sıkıntı çekiyor. Gözlerimize toz doluyor Bayburt Belediyesi yetkililerinden talebimiz işyerimizin olduğu Kültür Sokak’ın asfaltlanması ve bu sokak üzerine 1 tane çöp konteyneri koyulmasıdır dedi.

Haber: Arif AZAK