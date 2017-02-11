Yavilioğlu’ndan Başkan Memiş’e Ziyaret
Yavilioğlu’ndan Başkan Memiş’e Ziyaret
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DSİ Yeni Bölge Müdüründen Başkan Memiş’e Ziyaret
DSİ Yeni Bölge Müdüründen Başkan Memiş’e Ziyaret
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DSİ Yeni Bölge Müdüründen Başkan Memiş’e Ziyaret

Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdürlüğü görevine yeni atanan Oğuz Kasap ve Devlet Su İşleri Bayburt İl Müdürü Recep Ergen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, yeni Bölge Müdürü Kasap’a görevlerinde başarılar diledi.

DSİ Yeni Bölge Müdüründen Başkan Memiş’e Ziyaret
Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Mete Memiş’e teşekkür eden Bölge Müdürü Oğuz Kasap ve İl Müdürü Recep Ergen ise Belediye Başkanı Memiş’e çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.
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