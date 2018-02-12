DSİ Genel müdürü Bayburt’a yapılan yatırımları anlattı..

Acun açıklamasında: 2017 yılı bereketinden Bayburt ilimizde nasibini aldı .DSİ olarak Son 15 Yılda Bayburt şehir merkezine yıllık 8,33 milyon m3 içmesuyu sağladık. 6 baraj inşa ettik. 87.060 dekar araziyi sulamaya açtık ve Çiftçilerimize yıllık 45,50 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 40 derenin ıslahını tamamladık.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu: 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan içmesuyu tesisi ile Bayburt şehir merkezine yıllık 8,33 milyon m3 içmesuyu temin edildiğini belirterek Bayburt İçmesuyu Tesisleri Rehabilitasyonu işi kapsamında Masat ve Dilenci kaynaklarından alınan su 23 km isale hattı vasıtasıyla Bayburt şehir merkezine iletilmiştir. Böylece şehir merkezine yıllık 8,33 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edilmiştir. 2011 yılında tamamlanmıştır.

2003 yılından bugüne kadar 6 baraj tamamlanmış olup, toplam 71,29 milyon m3 su biriktirme hacmine ulaşılmıştır.

2003 yılından bugüne kadar tamamlanan sulama tesisleri ile toplam 87.060 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. Böylece çiftçilerimize yıllık 45,50 Milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.

Tamamlanan 40 dere ıslahı ile; Bayburt şehir merkezi ile 40 meskun mahal ve 7.710 dekar arazi taşkından korunmuştur. Çoruh Nehri Bayburt şehir içinden geçen kısmında başlattığımız ıslah ve rekreasyon çalışmaları hakkında bilgi verdik. Özellikle tamamlandığında Bayburt ilimizin çehresini değiştirecek olan Bayburt şehir merkezinden geçen Çoruh Nehrinde ıslah ve rekreasyon çalışmaları devam ediyor. Proje ile Çoruh Nehri seyirlik olacak, Çoruh Nehri Bayburt'lu ve Bayburt'a gelen insanları yanında gezerken dinlendirecek bir sosyal yaşam alanı olacaktır. Bu, Bayburt için çok önemlidir. ‘dedi.Çoruh Nehri Bayburt şehir içinden geçen kısmında başlattığımız ıslah ve rekreasyon çalışmaları hakkında bilgi verdik.

‘2017 Yılında Bayburt’ta 11 Tesisi Tamamladık’

DSİ Genel Müdürü Murat ACU; 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Bayburt ilinde 1 adet baraj, 3 adet Sulama tesisi, 7 adet taşkın koruma tesisi tamamlamıştır.’dedi.

Tamamlanan baraj, gölet ve sulama tesisleri ile toplam 33.450 dekar zirai arazinin sulanması sulanan alanlardan ülke ekonomisine 2017 yılı birim fiyatları ile 21.000.000 TL katkı sağlanması hedeflendiğini ve tamamlanan 7 Adet taşkın koruma tesisi ile 5 köy, 2 mahallenin taşkın riskinin azaltıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU;’’ Tamamlanan baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesislerinin toplam maliyeti 66.086.000 TL olduğunu belirtti.

’29 Kasım 2017’de 11 Tesisin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptı’

29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 375 Dev Eserin toplu açılış merasiminde Bayburt ilinin de nasibini aldığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU; Bayburt ilinde tamamlanan 1 adet baraj, 3 adet Sulama tesisi, 7 adet taşkın koruma tesisi hizmete alınmıştır. Hizmete alınan projelerin Bayburt ilimize ve Bayburtlu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ’dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat ACU;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.