Açıklamada, yapılacak göletler şu şekilde sıralandı:
"Bayburt; Aydıntepe Erikdibi Göleti, Pınargözü Göleti, Merkez Aydıncık Göleti, Çımağıl Göleti, Dövmekaya Göleti, Sarımeşe Göleti, Soğukgöze Göleti. Giresun; Alucra Aktepe Göleti,
DSİ 22.Bölge Müdürlüğünden yapılmış olan açıklamada , Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun direktifiyle 2016-2019 senelerinde bin 71 göletyapılmasının tasarılandığı belirtildi.
Açıklamada, yapılacak göletler şu şekilde sıralandı:
"Bayburt; Aydıntepe Erikdibi Göleti, Pınargözü Göleti, Merkez Aydıncık Göleti, Çımağıl Göleti, Dövmekaya Göleti, Sarımeşe Göleti, Soğukgöze Göleti. Giresun; Alucra Aktepe Göleti,