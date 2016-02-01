DSİ "Bayburt, Gümüşhane veGiresun'da 71 gölet yapacak

DSİ 22.Bölge Müdürlüğünden yapılmış olan açıklamada , Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun direktifiyle 2016-2019 senelerinde bin 71 göletyapılmasının tasarılandığı belirtildi.

DSİ
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 Çalışmalar alanında , Göl-Su-2 projeleri arasında bulunan 22 yeni göletin, mevduat programına girdiği kaydedilen açıklamada, "BayburtGümüşhane veGiresun'da yapılacak toplamında mevduat bedeli 251 milyon TL olan göletler yardımıyla 558 bin 700 dekar tarımsal tarım arazisi sulanacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yapılacak göletler şu şekilde sıralandı:

"Bayburt; Aydıntepe Erikdibi Göleti, Pınargözü Göleti, Merkez Aydıncık Göleti, Çımağıl Göleti, Dövmekaya Göleti, Sarımeşe Göleti, Soğukgöze Göleti. Giresun; Alucra Aktepe Göleti, TepeköyGöleti, Çamoluk Akyapı Göleti, Alısız Göleti, Gücer Göleti. Gümüşhane; Kelkit Ağılköy Göleti,Deredolu Göleti, Gültepe Göleti, Şiran Arıtaş Göleti, Ceviz Göleti, Çakırkaya Göleti, Çevrepınar Göleti, Karatepe Göleti, Yayla Göleti ve Yeşildağ Göleti."


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