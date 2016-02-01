DSİ 22.Bölge Müdürlüğünden yapılmış olan açıklamada , Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun direktifiyle 2016-2019 senelerinde bin 71 göletyapılmasının tasarılandığı belirtildi.

Çalışmalar alanında , Göl-Su-2 projeleri arasında bulunan 22 yeni göletin, mevduat programına girdiği kaydedilen açıklamada, " Bayburt , Gümüşhane ve Giresun ' da yapılacak toplamında mevduat bedeli 251 milyon TL olan göletler yardımıyla 558 bin 700 dekar tarımsal tarım arazisi sulanacak" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, yapılacak göletler şu şekilde sıralandı: "Bayburt; Aydıntepe Erikdibi Göleti, Pınargözü Göleti, Merkez Aydıncık Göleti, Çımağıl Göleti, Dövmekaya Göleti, Sarımeşe Göleti, Soğukgöze Göleti. Giresun; Alucra Aktepe Göleti, TepeköyGöleti, Çamoluk Akyapı Göleti, Alısız Göleti, Gücer Göleti. Gümüşhane; Kelkit Ağılköy Göleti,Deredolu Göleti, Gültep e Göleti, Şiran Arıtaş Göleti, Ceviz Göleti, Çakırkaya Göleti, Çevrepınar Göleti, Karatepe Göleti, Yayla Göleti ve Yeşildağ Göleti."

