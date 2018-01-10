DSİ 2017 YILINDA SU YAPILARI İLE GÜMÜŞHANE’Yİ İHYA ETTİ

DSİ Gümüşhane iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Gümüşhane’de tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi ise su yapılarıdır.

‘’2017 Yılında 13 Adet Su Yapısını Tamamladık’’

2017’de Gümüşhane’nin DSİ yatırımlarıyla adeta coştuğunu belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU;’’ DSİ olarak 2017 yılında Gümüşhane ilimizde 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 2 adet baraj, 1 adet gölet, 4 adet Sulama tesisi, 6 adet taşkın koruma tesisini tamamlamıştır. ’dedi.

Genel Müdür ACU;’’ Gümüşhane ilinde tamamlanan gölet ve sulama tesisler ile toplam 16.110 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını belirterek sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 2017 yılı birim fiyatları ile yıllık 10.213.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. ’dedi.

Tamamlanan 6 Adet taşkın koruma tesisi ile 5 köy 1 mahallenin taşkın riskinin azaltıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU;’’ Tamamlanan baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesislerinin toplam maliyeti 53.607.000 TL olduğunu belirtti.

‘’9 Tesisin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptı’’

29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 375 Dev Eserin toplu açılış merasiminde Gümüşhane’nindi nasibini aldığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU; Gümüşhane’de tamamlanan 1 adet baraj, 1 adet gölet, 2 adet Sulama tesisi, 5 adet taşkın koruma tesisi hizmete alınmıştır. Hizmete alınan projelerin Gümüşhane ilimize ve Gümüşhaneli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ’dedi.

Hizmete alınan tesislerden ile toplam 6.340 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını ve Gümüşhane ilinin ve 4 köy ile tarım arazilerinin taşkın riskinin azaltıldığını belirten ACU;’’ Hizmete alınan tesislerden ülke ekonomisine 2017 yılı birim fiyatları ile yıllık 1.955.000 TL katkı sağlanması hedeflendiğini belirtti.

DSİ Genel Müdürü Murat ACU;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.