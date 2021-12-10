Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski Başkanı Dr. Eser Cemil Alptekin (76) Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburtlu Hemşerimiz Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski Başkanı ve Bayburt Vakfı kurucularından Dr. Eser Cemil Alptekin bu gün Cuma Namazı sonrası kılınan Cenaze Namazını müteakip Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Namazına Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, İstanbul eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan,Eski Milletvekili Berhan Şimşek, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski Genel Başkanlarından Suat Müftüoğlu,Arpalı Belediye Başkanı ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski Başkanlarından Abdurrahman Polattimur,Bayburt Vakfı eski Başkanı Alper Yazoğlu ,Dernek Başkanları ,Aile üyeleri ve hemşerilerimiz katıldı.

Dr. Eser Cemil Alptekin son yolculuğuna uğurlandı.Kendisine Allahtan Rahmet,Kalanlara sabrı cemil niyaz ediyoruz.

Dr. Eser Cemil Alptekin kimdir?

1945 yılında dünyaya gelen Eser Cemil Alptekin, ilk ve ortaokulu Bayburt’ta okuyup, İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Eser Alptekin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’nda ihtisas yaptı. Alptekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Türkiye Sağlık Vakfı kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

Alptekin, Türkiye'nin ilk hemşehri derneği olan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin başkanlığını yaptı.

Bayburt Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında da yer alan Bahçeşehir Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğini de sürdürmekte idi.

Alptekin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezinin kurucusu olan Dr. Eser Cemil Alptekin, son 33 yıldır bel fıtığı, boyun fıtığı, menisküs ve diz romatizmalarında ameliyatsız tedaviler uygulamaktaydı..