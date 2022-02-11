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Dr. Öğr. Üyesi Göktaş, ATAM Haberleşme Üyeliğine Seçildi

Bayburt Üniversitesinin akademisyenleri önemli kurum ve kuruluşlarda görev almaya devam ediyor.

Dr. Öğr. Üyesi Göktaş, ATAM Haberleşme Üyeliğine Seçildi
11 Şubat 2022 Cuma 17:41

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) Haberleşme Üyeliğine seçildi.

Kültür, sosyoloji, tarih, dil ve edebiyat üzerine bilimsel ve akademik çalışmalar yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), haberleşme üyeliğine seçilen Dr. Öğr. Üyesi Göktaş beş yıl süreyle görev yapacak.

Dr. Öğr. Üyesi Göktaş bu süre zarfında; Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki hizmet ve faaliyetlerine yardımcı olma veya bu faaliyetlerini yürütme görevlerini yerine getirecek.

Yeni görevinden dolayı mutluluğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Göktaş, Haberleşme Üyeliğine seçilmesinde emeği geçen ATAM yetkililerine, desteklerinden dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e de teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarına da daha büyük bir motivasyonla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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