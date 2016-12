Dostluk gurubu her ayın ilk haftası buluşuyor.

Bayburt Dostluk yemeği adı altında her ayın ilk haftası İstanbul’da Bayburtlu bir lokantada buluşuyorlar.

Bu Ayki toplantı Bahçelievler’de antika Zade lokantasında yapıldı.Dostluk gurubu yemeğin ardından Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinde bir araya geldiler .Bayburtlu Hemşerimiz İstanbul Valisi Vasip Şahinde Hemşerilerimizle hasbıhal etmek için Derneğe geldi.Vasip Şahin Hemşerilerimizin sorunlarını bire bir dinledi.

Dostluk gurubunun orginazatörü Dursun Ali Camadan açıklamada bulundu

Dursun Ali Camadan:

22 Mayısta gurup olarak bir piknik düzenleyeceğiz dedi.Piknikteki yemekler Sultan et lokantası tarafından hazırlanacak.

Gurubumuzla alakalı şunları söylemek istiyorum.

Bayburt Dostluk Yemeği (BDY) üyeleri ve değerli arkadaşlar,Bu birlikteliğin Siyasi Partilerle ve İdeolojiye ilgisi alakası yoktur,Herhangi Vakıflarla,Derneklerle ve Cemaat’le bağı bağlantısı yoktur.

Sponsor’da yoktur,Sadece Bayburtlu olmak var.

Amacımız gurbete gelmeden çok önce Bayburt'ta mahalle arkadaşı,okul arkadaşı,sınıf arkadaşı,askerlik arkadaşı,siyaset arkadaşı,folklor arkadaşı,kahve arkadaşı,spor ve takım akadaşı ve İstanbul'da akadaş olanlar.

Her ayın bir haftasında İstanbul'un değişik ilçelerinde ve semtlerinde bir Bayburtlu hemşerimizin mekanında bir araya gelmek.

Gelip tabiri caizse Alman usulü (Kendi cebinden) yemek yemek.

Yemek bahane amaç muhabbet olsun.

Bir araya gelindimi mazideki anıları konuşmak.

Ama zaman yetmiyor.

Bir sonraki aya kalıyor.

Bu yazıyı okuyan şimdiye kadar katılmayan varsa.

Benimde toplumda arkadaşım var diyorsanız gelmek icin eşit başkanları arayabilirsiniz.

Yada sürpriz yaparak habersiz de gelebilirsiniz.

Bu organizenin 7'ı eşit yemek Başkan'ı var.

Eşit başkanların 4'ü Avrupa yakasında ve 3'de Anadolu yakasında.

Avrupa yakası eşit başkanları.

1-Mahmut Cilara 05327400040.

2-Hamit Başgül 05357183641.

3-Necdet Tosun 05367696990.

4-Seyfettin Ahıskalıoğlu 05362969257.

Anadolu eşit başkanları.

1-Ömer Temucin 05056745492.

2-Muhsin (Tabak kıran) Yağan 05396405400.

3-Ali Laz (Sıdının oğlu) 05323112739.

Eşit başkanların sekreteri.

Dursun Ali Camadan 05323171169.

Bu ayın yemeği NİSAN dostluk yemeği.

Bu ay toplanma tarihi: 24.04.2016 Pazar.

Yemek saati: 14:00'da

Toplantı ve yemek yeri: antıka ZADE

Adresi:Şehit Yarbay Cesur Caddesi No: 4 Şirinevler.Bahcelievler/İstanbul

Menü: Üç çeşit:Kesme Çorba,Bayburt Döner,Bayburt Tava Karışık,Salata,Tatlı ve icecekler.(Süpriz Bayburt Yemekleri)

Doyasıya.

Ücret:Kişi başı yemek fiyatı25.00 TL(Lokanta)+5.00 TL(Personele Bahşiş)=30.00 TL Toplam.

Lokanta sahibi ve yetkilisi:Erhan Antika ve Oğlu Yunus Emre Antika.

İrtibat telefonları: Erhan Antika Cep 05354407513

Yunus Emre Antika 05425891534.

İş Telefonu: 02124412666.

Arkadaşlar bu tarihten itibaren katılacak veya katılamayacak arkadaşlar lütfen eşit başkanları veya mekan sahibini arayarak gelip gelemeyeceğini bildirmelerini önemle rica edeceğiz.

Bayburt Dostluk Yemeği katılımcı arkadaşların bende ismi yazan arkadaşların cep telefonuna son iki gün olan Cuma günü bilgi için saati ve adresle ilgili mesaj gelecek.

Sehven unutulan gözümüzden kaçan arkadaşlarımız olmuşsa lütfen bize küsmesin.

Unutulan arkadaşlar lütfen buradaki yazıyı okusun ve davet kabul etsin.

Yakın arkadaşını da alsın gelsin.

Bizlere ve arkadaşlara sürpriz yapmış olursunuz.