DOKAP Bayburt Arıcılığına Destek

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) koordinasyonunda hazırlanan DOKAP Eylem Planı'nda arıcılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla ülke genelinde verilen destekler dışında DOKAP Bölgesine özgü yeni desteklerin verilmesini amaçlayan destek programlarının uygulamaya konulması ve 2014 yılında ilimizde uygulanmaya başlanan "Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Programı" ile 2015 ve 2016 yıllarından uygulanacak diğer arıcılık desteklemeleri konularını içeren bir toplantı yapıldı.

İl Müdürlüğümüz Toplantı salonundaki toplantıya, DOKAP BKİ Başkanı Ekrem Yüce,

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Abdulkadir Karabulut, İl Müdür Yardımcısı Vedat Aydoğan, İl Müdür Yardımcımız Bülent Bayraktar, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Mutlu, DOKAP konu uzmanları ve İlimizde arıcılık yapan üreticiler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Abdulkadir Karabulut" İlimizin arıcılık potansiyelinin tam kapasite ile değerlendirilmesi için DOKAP tarafından yürütülen bu projenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Konu uzmanlarının bölge desteklerini tanıtan sunumlarının ardından DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce yaptığı konuşmada; DOKAP olarak başlattıkları arıcılık altyapısının desteklenmesi programı kapsamında ilk yıl Bayburt'ta 98 arıcıya eğitim verildiğini ve eğitime katılan arıcılardan başvuru yapan tüm arıcılara elektrikli çit alım desteği sağlandığını belitti.

Başkan Yüce" bu tabi başlangıç önümüzdeki dönemde bu proje kapsamında eğitim ve desteklemelerimiz devam edeceği gibi köy tavukçuluğu, küçükbaş hayvancılık gibi konularda' da proje desteklememiz olacak.

Bunun dışında Bayburt'ta bu güne kadar DOKAP olarak yeşil yol ve sulama yatırımları kapsamında bu güne kadar 16 Milyon TL'lik yatırım yapıldığını söyledi.

Toplantı DOKAP BKİ Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımcıların sorularını ve sorunlarını dinlemesi ve cevaplaması ile son buldu.