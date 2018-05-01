Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin (DAGC) önceki gün vefat eden Gazeteci Sayıl Narmanlıoğlu adına ithaf ettiği Gazetecilik Başarı Ödülü töreni gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, önceki gün vefat eden Gazeteci Sayıl Narmanlıoğlu adına ithaf ettiği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda dereceye giren gazeteciler ödüllendirildi. Ödül gecesinde Erzurum ve bölge illerinden çok sayıda gazeteci biraraya geldi.

Bayburt Postası'ndan Murat Okutmuş 'Kadim bir kültürle yoğrulan koca bir ömür" adlı dosyasıyla röportaj dalında ödüle layık görüldü. Okutmuş, ödülünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan'ın elinden aldı. Yarışmada bir ödül de Bayburt Sıla Gazetesi'ne geldi.

Bayburt Sıla Gazetesi muhabiri Beşir Kelleci, Çoruh Nehri'ne düşen çocuğu kurtardığı cesaretiyle Teşvik Ödülüne layık görüldü. Kelleci ödülünü Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız’dan aldı. Erzurum, Bayburt, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Sway Otel'de gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Gazeteci Sayıl Narmanlıoğlu’nun vefatı sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını ve yarışmayı adına ithaf ettiklerini, yarışma dallarına da merhum gazetecilerin isimlerini verdiklerini belirtti.

Anadolu Basını’nın ciddi, basın ahlakına sahip, tarafsızlık ilkesine bağlı ve objektif bir yayın organı olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için özel destek programlarının uygulanması gerektiğini kaydeden Özsoy, yerel basının Erzurum ve bölgede yaşayanların her türlü sorununu ve bu sorunlar karşısında çözüm önerilerini gündeme getiren, tartışan, yerel yönetimle merkezi yönetim arasında köprü işlevi gören, halkın gözü kulağı konumunda olduğunu ifade etti. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Genel Başkanı, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de yerel basının duruşu ve sahip olduğu değerler bakımından daha önemli olduğunu ifade ederek, ödül alan gazetecileri kutladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bir dönem Büyükşehir Belediyesi’nde de görev yapan merhum Sayıl Narmanlıoğlu’nun adının törene verilmesi sebebiyle DAGC yönetimine teşekkür ederek, rahmet dileklerinde bulundu. Sekmen, medyanın bölgenin sorunlarını dile getiren ve sorumluluklarını yerine getiren en önemli kurum olduğunu belirtti.

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