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Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversitesi Rektörleri Ordu’da bir araya geldi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerin rektörleri ile Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın misafiri oldular.

Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversitesi Rektörleri Ordu’da bir araya geldi
25 Mart 2022 Cuma 10:51

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile birlikte Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın misafiri oldular.

Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan üniversite rektörlerinin bir araya geldiği toplantıda söz konusu üniversiteler arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirilerek yapılması planlanan yeni iş birlikleri üzerine görüşmeler yapıldı. Ayrıca bu tür toplantıların çeşitli konularda istişare edilmesi ve ortak karara ulaşılması adına önemli olduğu vurgulanarak iş birliğinin ve yardımlaşmanın düzenli olarak devamının sağlanmasının gerekliliği ifade edildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, istişare toplantısının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve ev sahipliği yapan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’a teşekkür etti.

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