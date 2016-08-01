DOĞAL TAŞ PROJESİ’NDE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Doğal Taş Bilgilendirme toplantısı Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt taşını maka haline getirecek Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi’nin paydaşları durum değerlendirmesi yapmak üzere bir araya geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında Bayburt Valiliği toplantı salonunda toplanan proje ortakları süreç hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Projenin ilerlemesi durumu ve karşılaşılan sorunlar üzerinde çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda Teknik Yardım Ekibinden Takım Lideri Alberto Gomez, Üretim Uzmanı Nelson Almeida, Rekabetçilik Uzmanı Arda Mutlu, İnsan Kaynakları Uzmanları Ufuk Evren, Oğuz Tanyıldızı tarafından proje ortaklarına çeşitli sunumlar yapıldı.



Konu hakkında değerlendirme yapan Vali Ustaoğlu “Bayburt’un en önemli potansiyellerinden biri olan Doğal Taş sektörünün ilimiz ekonomik gelişimine ciddi katkı sağlayacağı hepimizin malumudur. Proje kapsamında yapımı devam eden taş işleme tesisi bu potansiyel için eşsiz bir fırsat. Ancak bu tesisin öngörülen faydası üretebilmesi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması lazım. Bu nedenle paydaşlarla bir araya gelerek alternatif stratejiler üretmek için çaba sarf ediyoruz.” dedi.



Toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcıları Abdulhamit Karaca ve Hasan Dönmez, Proje teknik yazılım ekibinden Ekibinden Takım Lideri Alberto Gomez, Üretim Uzmanı Nelson Almeida, Rekabetçilik Uzmanı Arda Mutlu, İnsan Kaynakları Uzmanları Ufuk Evren, Oğuz Tanyıldızı ve diğer ilgililer katıldı.