DOĞAL TAŞ FABRİKASI’NDA ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Vali İsmail Ustaoğlu Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi kapsamında kurulan doğal taş fabrikasında incelemelerde bulundu

Kasım ayı içerisinde deneme üretimine başlanacak olan fabrikanın üretim bantlarını inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu çalışmalar hakkında Genel Müdür Tamer Çelik’ten bilgi aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu fabrikada devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada Nisan ayına kadar deneme üretimlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, “Şu an itibariyle fabrikanın deneme üretimi aşamasında kullanacağımız doğal taşların sevkiyatı devam ediyor. Kış boyunca çeşitli illerden sevk edilen farklı türlerde doğal taşı burada işleyerek üretim bandımızı test edeceğiz. Deneme üretimlerimizin hedeflediğimiz şekilde gerçekleşmesi durumunda fabrikamız tam kapasite çalışmaya başlayacak. Bayburt Taşı’nı marka haline getirilmesi konusunda ciddi bir atılım yapmış olacağız.” şeklinde konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu’na incelemeleri sırasında İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Teknik Yardım Ekibi Takım Lideri Alberto Gomez, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Bayburt Koordinatörü Hasan İskender, Fabrika Genel Müdürü Tamer Çelik ve İnşaat Mühendisi Muharrem Bekmezci eşlik etti.



















