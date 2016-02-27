Doğal Taş Fabrikası Proje Ekibinden Başkanımıza Ziyaret

Bayburt Doğal Taş Fabrikası (Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi) Proje Teknik Destek Ekip Başkanı Alberto Gomez, Teknik Destek Ekibi Üretim Uzmanı Nelson Almeida, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hasan İskender ve Özel İdare adına proje sorumlusu Plan ve Proje Müdürü Muharrem Bekmezci Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette belediyemizin de ortağı olduğu Doğal Taş Fabrikası Projesi hakkında Başkan Memiş’e bilgi veren Gomez çalışmaların ne doğrultuda ilerleyeceği hakkında şöyle konuştu:





Fikri Katkılarınızı Bekliyoruz

Ziyaretimizin amacı önemli kurumlardan birinin başkanına nezaket ziyaretinde bulunmak. Aynı zamanda da siz Belediye Başkanı olarak projenin büyük ortaklarındansınız. Toplantılara zaten katılacaksınız ve sizinde yapacağınız fikri katkı olursa bunları da alacağız. Teknik yardım ekibi olarak biz bu projeyi bize verildiği haliyle güncelleyip yönetmekle sorumluyuz. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı da bizim işlerimizi buna göre onaylayacak.





Proje İle İlgili Görüşleri Anlamakla Yükümlüyüz

Bizimle herhangi bir zaman görüşmek istediğinizde, fikir belirtmek istediğinizde biz buna açığız. Sayın Valinin, Sayın Başkanın, Sayın Rektörün diğer proje ortaklarının fabrikayla ilgili bir vizyonları görüşleri var biz bunları anlamakla yükümlüyüz.





Proje Teknik Destek Ekip Başkanı Alberto Gomez’in açıklamalarından sonra bu projenin Bayburt’ta son zamanda yapılan en büyük proje olma özelliği taşıdığını belirten Başkan Mete Memiş ise projenin Bayburt’u canlandıracağını söyleyerek şunları ifade etti:





Oluşabilecek Aksaklıkların İlgililere İletilmesi Önemli

Ben projenin içeriğini bilmiyorum. Bir başkanın projenin içeriğini bilmemesi normal. Sizden isteğimiz projenin yazılı boyuttan uygulamaya geçmesi konusunda oluşabilecek aksaklıkların ilgililere iletilmesi. Bu benim için çok önemli. Bir şeyi hep doğru gidiyor saymak kesinlikle yanlıştır. Negatif bakış Bayburt’un bir problemidir. Burası küçük bir şehir gelişmesini tamamlayamadığı için büyük projeler karşında ne yapılacağı pek bilinmiyor. Ama ben şuna inanıyorum ki bunu doğru ifade edersek. Uygulama alanına mümkün mertebe olabilirliğini taşıyabilirsek Bayburt halkı kısa sürede kanaatini değiştirecektir. Yani şehrin bakışını değiştirmek birazda bizim elimizde.





Sektörde Söz Sahibi Kişilerle Görüşülmeli

Birde proje yönetiliyorken proje ortaklarını n değişmesi hareket kabiliyetimizi yavaşlattı. Biz şunu istiyoruz bu proje hayata geçiyorken yani üretime başladığı zaman muhakkak karşılaşacağız bir takım sorunlar var. Kaldı ki 5 yıl önce doğru olarak bilinen bir şey bu gün yanlış olabilir. Bu konunun kesinlikle ifade edilmesi lazım. Yani yanlış olan şeyin değiştirilmesi noktasında gerekli adımların atılması. Bu hataya düşmememiz adına önemli. İşletmeye geçiş süreci de bizim için önemli pazarının oluşması ve bu pazarı oluşturuyorken bu sektörde iş yapan söz sahibi insanlarla muhakkak görüşülmesinin gerektiğini düşünüyorum.



Bu Proje Bayburt’u canlandıracaktır.

Bayburt’ta bu tür projelerin bu güne kadar hayata geçirilmemesi yâda hayata geçiriliyorken bir takım sıkıntıların çıkması bu projenin de böyle olacak kanaati oluşturuyor. Biz Bayburt’ta bu projenin hayata geçmesi için yapılacak her türlü çalışmanın içinde olacağız. Çünkü bu proje Bayburt’u canlandıracaktır.