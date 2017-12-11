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DOĞAL TAŞ FABRİKASI OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Kasım ayı değerlendirme ve Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

DOĞAL TAŞ FABRİKASI OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
11 Aralık 2017 Pazartesi 11:17

Fabrika üretim durumu, pazarlama faaliyetleri, geleceğe yönelik atılması gereken adımlar ve mali durum ile ilgili tespit ve değerlendirmelerin yapılıp muhtelif kararların alındığı toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Süleyman Seyhan, Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Tamer Çevik ve Üretim Müdürü Nurullah Şentürk katıldı.​

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