DOĞAL TAŞ FABRİKASI, ARAP PAZARINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Suudi İşadamlarıyla prensip anlaşması imzalandı. Bayburt’ta Avrupa Birliği hibesiyle Doğaltaş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi kapsamında kurulan Bayburt Doğal Taş Fabrikası imzalanan prensip anlaşmasıyla Arap ülkelerinde pazara girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde fabrikada incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Traco International Marble and Ceramic sahibi Mr. Mokhtar Abbara ve TATRA firmasının sahibi Mr. Abdulmetan Al Bedavi ile prensip anlaşmasına varıldı.

Valilik makamında imzalanan ön protokolle TRACO ve TATRA firmalarının, Bayburt Doğal Taş Fabrikası’nın Arap ülkelerinde ki pazarlama faaliyetlerine destek vermesi hedefleniyor. İmza töreni sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt taşının sadece yurt içi pazarda değil küresel ölçekte de pazarlanması için bir takım çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmaların ön adımı olarak TRACO ve TATRA firmalarıyla bu yönde bir ön protokol imzaladıklarını bildirdi. İmzalanan protokolün Bayburt için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt taşını marka haline getirmek için yapılan çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceklerini ifade etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Yumak, Bayburt Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Tamer Çelik, Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) Başkanı Akın Bayrak, Traco International Marble and Ceramic firmasının sahibi Mokhtar Abbara ve TATRA firmasının sahibi Abdulmetan Al Bedavi katıldı.​