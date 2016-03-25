Diyarbakır’dan Acı Haber

Dün gece Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Mermer Jandarma Karakolu’na, PKK’lılar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda Bayburtlu Astsubay Üst Çavuş Halil Türkoğlu (28) şehit oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker şehit olurken, 22 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Lice ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı'nda meydana geldi. Saat 21.15 sıralarında teröristler tarafından karakola bombalı araçlasaldırı düzenlendi. Patlamanın ardından bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Yaklaşık 15 dakika devam eden çatışmanın ardından, teröristler gecenin de karanlığından faydalanarak kaçtı. Saldırıda karakol büyük ölçüde hasar gördü. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekipleri ile takviye güçleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 3 askerin şehit olduğu, 22 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye yaralı bırakan ambulanslar tekrar olay yerine döndü. Yarın Şehit Osman'a defnedilecek Aslen Dumlu Köyü nufusuna kayıtlı olup, Kaleardı Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Halil Türkoğlu'nun yarın son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Şehit Türkoğlu'nun yarın öğlen namazının ardından Yakutiye Cami'den son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Halil Türkoğlu’nundan

Hepimiz üzülüyoruz ki bir Jandarma Astsubayı olarak ben terörle mücadelede birinci saftayım. Evet 18 şubatta haince patlatılan ve yedi ŞEHİT verdiğimiz Diyarbakır Mermer Karakolundayım.

Barut kokusunu bilirim kurşun sesini de…

Emsallerim daha KPSS ye hazırlanıyorlar ve ben 4. tayin yerindeyim.

Mevzubahis VATAN be kardeşim gerisinin teferruat olduğunu hep beraber yürekten söylemedik mi ?

Ankara’nın zemheri soğuğunda yürek yakan ve haince bir saldırı oldu.

Ağlayalım hep beraber ne yapabiliriz diye düşünelim ve bir daha olmaması için çaba sarfedelim gönül bunu ister fakat memleketimdeki insanların duyarsızlığına üzülüyorum. Ankara’da bomba patladı evet bu bir hüsran günahsız insanlar öldü bu çok büyük bir kayıp ama sanki böyle bir şey beklermiş gibi birden herkes tek ağız olup ”Devlet suçludur” demeye başladı.

PKK denen kansız hain topluluğu burda 500 metre yakınım da 7 silah arkadaşımı ŞEHİT etti. O Devleti suçlayanlar nerdeydiniz?? neden çıkıp aynı yüreklilikle PKK haindir suçludur demediniz ??? Bırakın devleti suçlamayı en büyük istihbarat kişinin kendidir.

Duyduğunuzu gördüğünüzü Jandarmayla, Polisle MİT’ le paylaşmazsanız (görüp şüphelenip, hissedip paylaşmayanlar için söylüyorum) en az o bombayı patlatan kadar o masumların kanında sizinde parmağınız var demektir. O arabayı -hadi idda ettiğiniz gibi Devlet farketmedi- de koca Ankara’da hiç mi kimse görmedi. Bir taneside çıkıp bu arabada garip bi hal var neden demedi ?? Malesef hırsız içerden olunca kapı kilit tutmaz. Devir tek yürek olma devridir. Yeterince suçlayanımız var zaten bide kalkıp Devleti suçlayarak hainlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Millet olarak başımız sağolsun hiç bir dilde hiç bir sözlükte bu acıyı anlatacak harf dahi yok. Umarım bu son olur. el ele verirsek ellere karşı dik dururuz…. Üstçavuş H.T