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Diriliş Dizisindeki Kahraman’ın Mezarı Bayburt’tamı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul’un Alplerinden biri olan Bamsı Beyrek’in mezarının Bayburt’ta olduğu iddia ediliyor.

Diriliş Dizisindeki Kahraman’ın Mezarı Bayburt’tamı
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 Konu ile ilgili Büyük Birlik Partisi Genel başkan yardımcısı Ünsal Karabulut Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

İnsanlığa ve devletlere yardımcı (ışık ve yol) gösteren “Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Uzanan Yolda”; Salur Kazan’ın en yakın arkadaşı, ayrıca; tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden birisi olduğu rivayetlerde altı çizilen Kam Küre oğlu (Bey Böyrek) Bamsı-Bey Böyrek’in türbesi; 2500 yıllık Türk şehri olan, Türklerin Anadolu’da ilk yerleştikleri yerlerden birisi Şirin Vilayetimiz Bayburt merkeze bağlı Duduzar adlı dağdadır. Keşifle birlikte, medfun olduğu nokta ‘BULUNARAK’ ziyarete açılmalıdır. dedi.

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

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