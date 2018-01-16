DİN GÖREVLİLERİ AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt İl Müftülüğü ’nün aylık değerlendirme toplantısına katıldı.

Vali Pehlivan toplantıda bir takım tespit ve değerlendirmelerini paylaşarak din görevlilerine çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kamu hizmetlerinin bir bütün olduğu değerlendirmesinde bulunan Vali Pehlivan her kamu görevlisinin üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmesiyle bu bütünün anlam kazanacağını dile getirdi. Vali Pehlivan, “Yeni yılın ilk toplantısını birlikte gerçekleştirme fırsatımız oldu. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım; burada değişik yaş gruplarından arkadaşlarımız var ve görev yaptığınız yıllar içinde sizlere verilen görevi inanıyorum ki hepiniz en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştınız. Yerine getirdiğiniz görevin yüksek sorumluluğu ve önemini tek bir cümle ile ifade etmek adına ‘Din görevlisi imam, Sevgili Peygamber’imizin makamına vekalet eden kişidir.’ desek ve sadece bu cümleyi sizlere hatırlatıp toplantıyı nihayetlendirsek sanırım durumu özetlemiş oluruz. Değerli arkadaşlarım bu kadar hassas ve önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere yola çıktığında üstesinden geldiği problemler ve o dönemin meşakkatli sürecini bu vesileyle bir kez daha gözümüzde canlandıralım. Bunu yapabildiğimiz ölçüde inanıyorum ki; üstlenmiş olduğunuz görevin ağırlığına göre hareket etme konusunda daha da motive olursunuz. “dedi.

Kamu görevi yürütenlerin yaşamın her alanında tavır ve davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğini bildiren Vali Pehlivan, “Bizlerden beklenti örnek olmak, adeta rol model olmaktır. Toplumumuzun bizlerden böyle bir beklentisi var. Bunu kabul ederek görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Sorulan, danışılan, yol gösteren, rehberlik eden olmaya gayret etmeliyiz. Bu isterse 2000 rakımdaki bir dağ köyümüzde olsun isterse merkezdeki bir mahallemizde olsun. Bir konuda sizinle ilgili olarak ‘gidip bilgisine başvuralım, danışalım.’ denilebiliyorsa o güveni toplum nezdinde sağlamışsınızdır demektir. O zaman ne mutlu sizlere… En ücra köyümüzde başka bir kamu binamız, bir okulumuz yoksa bile genelde bir camimiz bulunur. O cami, vatandaşlarımızın bir araya gelip kardeşlik ve dayanışma anlayışını pekiştirdiği, devletimizin toplumumuzun bir güven kapısı özelliği de taşıyor. Vatandaşlarımız orada sizin yanınıza gelip memnun şekilde ‘Allah sizlerden de devletimizden de razı olsun.’ diyerek ayrılıyorsa o zaman hepimiz kazançlıyız demektir. Bunun için diyoruz ki; halkın rızası, Hakk’ın rızası. Bu rıza dengesini gözettiğimiz zaman başarılı olmamak için hiçbir sebep yoktur.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan işini severek yapmanın başarıyı da beraberinde getireceğine değinerek din görevlilerine her konuda kendilerini geliştirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. “Kendini yeniledikçe güçlü, bilgilerini yeniledikçe güvenilir’ olunacağına dikkat çeken Vali Pehlivan sözlerini şu şekilde noktaladı, “Bugüne kadar verdiğiniz hizmetlerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Görev yerlerinizdeki bütün hemşerilerimize sevgi ve selamlarımızı iletin. Biz buralarda milletimize hizmet için görevlendirildik. Onların daha iyi şartlarda yaşamlarına devam etmelerini sağlamak durumundayız. Hangi mevki veya makam söz konusu olursa olsun ‘İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın’ anlayışı içerisinde toplumumuzu milli ve manevi değerler paydasında birleştirerek geleceğe hazırlamamız lazım. Kendimizi çok iyi yetiştirip vatana hizmet nöbetimize devam etmemiz gerekir. Önce üzerimize ne düşüyor bunun bilincinde olacağız. Sorumluluklarımız büyük, inşallah gayret ederek bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getireceğiz. Biz üzerimize düşeni yapacağız ki bizden sonraki nesiller de güç kazansın ve üzerine düşeni en iyi şekilde yapsınlar. Bu vesileyle değerli Müftümüz başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Görevlerinizde üstün başarılar diliyorum.”

İl Müftüsü Kemalettin Aksoy ise Vali Pehlivan’a katılımı ve tecrübe paylaşımları dolayısıyla teşekkür ederek din görevlileri adına plaket takdim etti.

İl Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, şube müdürleri ve din görevlileri katıldı.