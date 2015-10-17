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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Bayburt Aras Edaş Şube Müdürlüğü onarım ve bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
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 Yapılan yazılı açıklamada,

 “ İl Koordinatörlüğümüz tarafından yapılması öngörülen bakım onarım çalışmalarından dolayı;

Polis Okulu, İl Özel İdaresi, Şantiyesi, Orman Fidanlığı, Kaymaz Beton, Doğakent Civarı, Erzurum yolu üzeri taşçı atölyeleri, 21 Şubat sanayi sitesi, Vatan Caddesi, Kanuni Caddesi, Hanedan Sokak ve Erenli Köyünü etkileyecek şekilde 18.10.2015 Pazar günü 10.00 ile 14.00 saatleri arasında belirli aralıklarla elektrik kesintisi olacaktır.

Ayrıca; “  İl koordinatörlüğümüze bildirilen 380 kV İSPİR-BAĞIŞTAŞ Enerji iletim hattı iletken çekimi için TEİAŞ tarafından il sınırlarımız içerisinde yapılacak çalışmalar nedeniyle;

19.10.2015 – 21.10.2015 tarihleri arası 08.00 – 18.00 süresince; Çakırözü, Çatalçeşme ve Çiftetaş Köyleri21.10.2015 – 23.10.2015 tarihleri arası 08.00 – 18.00 süresince; Tomlacık, Rüştü, Manas, Çayıryolu, Oruçbeyli, Çorak ve Kırkpınar Köyleri yerleşim alanlarında elektrik kesintisi olacaktır.”

 

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