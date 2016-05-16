Devrandan Gönüllere EKİN TV’de

Bayburtlu Sanatçımız Devran,Devrandan Gönüllere adlı Programla Ekin tv’de

Devrandan Gönüllere EKİN TV’de
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Bayburtlu Sanatçı Devran pazartesi akşamları  saat   19.oo 22.00 saatleri arasında Devrandan gönüllere adlı programla izleyici karşısına çıkıyor.
Devran Programa Türkiye’nin değişik yörelerinden sanatçıları çıkarmasının yanı sıra Bayburt Derneklerini de Programa konuk ediyor.
Sevilen Sanatçı Devran Hemşerilerimizi her pazartesi akşamı 19.00 ‘da Televizyonları başına çağırıyor.
Devran Hemşerilerimizin telefonla programa katılarak katkıda bulunmalarını istiyor.
Devran Derneklerimizi tanıtmak ve Yöremizin türkülerini seslendirerek Bayburt Kültürüne hizmet verdiklerini belirtti.



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