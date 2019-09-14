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Devlet Bahçeli Bayburt Belediyesi'ni ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli teşekkür ziyareti için geldiği Bayburt'ta ilk ziyaretini Bayburt Belediyesi'ne gerçekleştirdi.

Devlet Bahçeli Bayburt Belediyesi'ni ziyaret etti
14 Eylül 2019 Cumartesi 12:25

Saat 10.00'da Erzurum yolu üzerinde partililerce karşılanan Devlet Bahçeli konvoylar eşliğinde Bayburt'a girdi. Bahçeli ilk ziyaretini Bayburt Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Ziyarette kendisine Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve MHP İl Başkanı Bekir Kasap tarafından hediyeler verildi. Bahçeli'ye, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş eşlik ediyor.

Bahçeli'ye, devam eden projeler ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Pekmezci, ziyaretin anısına Bahçeli'ye Bayburt'ta çıkarılan kehribardan hazırlanmış tespih ve yüzük ile yöreye özgü kabartma motifli kilim hediye etti.  Cumhuriyet Caddesi'nde halka hitap eden Bahçeli, mitingin ardından Erzincan'a hareket edecek.

Etiketler; #Devlet Bahçeli
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