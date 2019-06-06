Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin her Bayram Ramazan etkinlik alanında düzenlenen bayramlaşma geleneği bu yıl ramazan etkinlik alanının miting için erken kaldırılmasından dolayı,Bayramlaşma geleneğini Şubelerde sürdürdü.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinde yapılan bayramlaşma programında,yöresel lezzet tatlı çorba ikramı yapıldı. Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şube Başkanı Fatih Sever ve yönetimi bayramlaşma geleneğini kendilerinden önce olduğu gibi devam ettireceklerini ifade etti. Programa Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer, Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Yerlikaya,Bahçelievler Belediyesi Meclis üyesi Baki Aktaş, ,Köy Dernek Başkanları ve Bayburtlu hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.