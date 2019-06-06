 ﻿
BAYBURT BELEDİYESİNDEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ HİZMET
banner399

Derneklerde bayramlaşma geleneği sürüyor..

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin her Bayram Ramazan etkinlik alanında düzenlenen bayramlaşma geleneği bu yıl ramazan etkinlik alanının miting için erken kaldırılmasından dolayı,Bayramlaşma geleneğini Şubelerde sürdürdü.

Derneklerde bayramlaşma geleneği sürüyor..
06 Haziran 2019 Perşembe 17:51

      Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinde yapılan bayramlaşma programında,yöresel lezzet tatlı çorba ikramı yapıldı.

      Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şube Başkanı Fatih Sever ve yönetimi bayramlaşma geleneğini  kendilerinden önce olduğu gibi devam ettireceklerini ifade etti.

      Programa Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer, Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Yerlikaya,Bahçelievler Belediyesi Meclis üyesi Baki Aktaş, ,Köy Dernek Başkanları ve Bayburtlu hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

İlgili Galeriler
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Önceki Haber
BAYBURT BELEDİYESİNDEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ HİZMET
Sonraki Haber
Derneklerde bayramlaşma geleneği sürüyor..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.