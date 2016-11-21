Derneğimizden Başbakanımıza Plaket takdim edildi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Levent Ayaz Başkanımız Binali Yıldırıma Plaket takdim etti.

Ak Parti Genel Başkanımız Başbakanımız Binali Yıldırım'a Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Levent Ayaz yapımı tamamlanan projelerin açılışından ve yeni başlayacak projeler için başta Havaalanı olmak üzere diğer yapılan tüm yatırımlardan dolayı Ülkemize ve Bayburt’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Şükranlarını saygılarımızı arz etmek üzere Plaketimizi takdim ettiler. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Levent Ayaz Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.Bayburt Her Daim Devletinin Yanında Var Olmaya Devam Edecektir dedi.

Takdim edilen Plaketin geçtiğimiz hafta milli park ilan edilen kop Şehitlik abidesi olduğu ifade edildi.



