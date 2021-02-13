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Deniz Feneri Derneği,250 öğrenciye eğitim desteği verdi..

Deniz Feneri Derneği Bayburt’ta eğitim gören 250 öğrenciye mont, bot, kırtasiye ve eğitim seti desteği sağladı.

Deniz Feneri Derneği,250 öğrenciye eğitim desteği verdi..
13 Şubat 2021 Cumartesi 11:47

Bayburt’ta gerçekleştirilen eğitim seferberliğine devam edeceklerini belirten Deniz Feneri Derneği Genç İyilik Başkanı Ahmet Köse “ Deniz Feneri Derneği olarak 25 yıldır “İşimiz Sadece İyilik” sloganıyla Türkiye ve mazlum coğrafyadaki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz.  Bayburt’ta eğitim gören 250 öğrenciye eğitim desteği sağladık. Ayrıca 217 ihtiyaç sahibi ailemizin yanında olacak ve her ay kendilerine gıda desteği sağlayacağız” dedi.

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