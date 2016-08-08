DEMOKRASİ NÖBETİNDE BAYBURT

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı başlayan ‘Demokrasi Nöbeti’ yurt çapında düzenlenen ‘Demokrasi ve Şehitler Miting’iyle devam etti.

Bayburt Valiliği önünde toplanan vatandaşlar 23 gündür devam eden ‘Demokrasi Nöbeti’ni tüm yurt genelinde düzenlenen ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’yle taçlandırdı. Saatler öncesinden alana gelmeye başlayan kalabalık FETÖ’nün darbe girişimini marşlar ve sloganlarla protesto etti. Alana kurulan stanttan marşlar çalındı, Aşık İhsan Yavuzer, Aşık Kul Nuri ve Aşık Suphani eserleriyle FETÖ’ye taşlama yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu alanı dolduran vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında tüm İslam coğrafyasının kalbinin Türkiye ile birlikte attığını kaydeden Milletvekili Yeneroğlu, “Biz biliyoruz ki bu millet istiklaline âşık bir millettir. Bu millet istiklaline âşık olduğu gibi istikbalini de Allah’ın takdiriyle kimseye bırakmayacak bir millettir. Bu millet 15 Temmuz gecesi tankların önüne yatmış, helikopterlerin önünde milletvekillerimize vurmadan önce bizi vur diyebilmiş bir millettir. Bu millet gerçekten bütün dünyada ve modern demokrasilerde hiçbir örneği görülmemiş biçimde 15 Temmuz gecesi büyük kahramanlık göstermiştir.” dedi.

Darbe girişimine karşı gösterilen tepkinin Batı tarafından görmezden gelindiğini aktaran Milletvekili Yeneroğlu, “Bu destanın Batı dünyasında ters yüz edildiğini biliyoruz. Ancak bu milletin siyasi parti liderleriyle birlikte, muhalefetiyle birlikte, halkıyla birlikte; meclisine, cumhurbaşkanına nasıl sahip çıktığını biliyoruz. Ülkenin her karışında olduğu gibi Bayburt’ta da insanımız hemen sokağa dökülüp gücünü ortaya koymuşsa inşallah bundan sonra da hep birlikte bu ülkenin daha güzel yarınlara kavuşması için, kutuplaşmanın önüne geçilmesi için, ülkemizin demokrasisinin daha da güçlenmesi için mücadele içerisinde olacağız. Başta Bayburt olmak üzere milletimizin birliğini, gücünü, kardeşliğini hiçbir zaman unutmayalım.” şeklinde konuştu.

Yeneroğlu’ndan sonra vatandaşlara seslenen AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ise darbe girişimin başarılı olması halinde tüm İslam dünyasının zarar göreceğini belirterek, “Dış dünyaya baktığımız zaman Amerika’da ‘Biz Erdoğan’ı yıkamadık. Yıksaydık tüm Müslümanları yıkmış olacaktık.’ diyorlar. Nereden nereye bağlantı kuruyorlar. Çünkü biliyorlar ki Tayyip Erdoğan bu coğrafyanın tartışmasız lideridir. Türkiye bu coğrafyanın tartışmasız lider ülkesidir. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bütün medyaya baktığınız zaman Türk ve Müslüman ülkelerin liderleri şöyle diyor: ‘Bizim liderimiz Türkiye’dir. Biz artık Türkiye’den başka hiçbir yerden emir almayız.” dedi.

Darbecilerin Türk Milleti’ni hafife aldıklarını aktaran Bayburt Milletvekili Kavcıoğlu, “İnsanların üzerine kurşunlar yağdıran bu hainler bu milletin neler yapabileceğini hesap edemediler. Bu gençliği Alparslan Türkeşlerin, Necmettin Erbakanların, Bülent Ecevitlerin yetiştirdiği bu nesli ihmal ettiler. Bakın o gece al bayrağı eline alıp dışarı çıkarak haykıran gençler ne diyorlardı ? ‘Ey hainler siz bu ülkenin ne badireler atlattığını bilmiyor musunuz?’ dediler. Bugün bir şeyi anladılar. Bu millet devletine, milletine, hükümetine, sahip çıkıyor. O gün toplumun her kesimi sokaktaydı. Askeri olarak yapamadıklarını darbe girişiminin hemen ardından ekonomik olarak yapmaya çalıştılar. Bu milleti devletine karşı isyan ettireceklerdi. Bu sokaktaki insanlarımız ertesi gün tam 7 milyar dolar bozdurarak, ‘Biz sadece tankın, tüfeğin altına yatarak değil ekonomik olarak da devletimizin yanındayız.’dediler.” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Vali İsmail Ustaoğlu ise darbe girişimine karşı gösterilen dayanışmaya atıfta bulunarak 15 Temmuz’dan itibaren vatandaşların adeta bir tarih yazdığını dile getirdi. Yurt çapında düzenlenen ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ dolayısıyla tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Hepinize minnettarız. Katılımınızdan dolayı Bayburt Valisi olarak hepinize şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin yaşandığı akşamdan bugüne yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle demokrasi nöbetindesiniz. Hepiniz evinizden, işinizden, aşınızdan fedakarlık ederek bu meydanları hiç boş bırakmadınız. Bu nedenle sizlere teşekkürü bir borç biliyorum.” sözlerini kullandı.

Vali Ustaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında kabus benzetmesinde bulunarak, “Ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini gasp etmek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde çöreklenmiş sözde general, subay ve assubaylar memleketimizin iradesinin beşiği olan meclisimizi bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalamaya kalktılar. Cumhurbaşkanımızı bulunduğu otelde öldürmeye kalktılar ama şunu göremediler. Bu millet Kurtuluş Savaşı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde nasıl yedi düvele karşı mücadele verdiyse, bu millet kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla Anadolu coğrafyasından bu düşmanları nasıl kovduysa 15 Temmuz gecesini hesap edenler bunu hesaba katamadılar. Bu millet tankların önünde durarak, mermilere kendisini siper ederek, demokrasinin, geleceğinin, hürriyetinin birileri tarafından gasp edilmesinin önüne geçti. Bugün Allah’a şükürler olsun bu millet gecesi gündüzüyle meydanlarda demokrasisine, milletine ve geleceğine sahip çıktı.” dedi.​

























