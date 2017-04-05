Demokrasi Destanı Salona ve Fotoğraflara Sığmadı

Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şair Zihni Kültür Merkezi’nde sahnelenen Demokrasi Destanı isimli tiyatro oyunu Bayburtlu tiyatroseverlerden tam not aldı. Ufuk Kalekahyası’nın yazıp yönettiği ve 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimini anlatan oyun oldukça yoğun ilgi gördü. Oyuncuların etkileyici performansı büyük alkış alırken, salonu hınca hınç dolduran izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

Oyunun sonunda sahneye çıkan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Abdurrahim Karakoç’un “Vasiyet” adlı şiirini ve Mehmet Akif Ersoy’un Safahatından “Tükürün” dizelerini seslendirerek, “Tükürelim ki, o hayâsızlara, o karanlıktan beslenenlere, o şer odaklarının Türkiye’mizdeki uzantılarının yüzüne tükürelim ki, bir daha doğrulmasınlar. Bir daha ayağa kalkıp bu aziz milletin birliğine, dirliğine, beraberliğine dil uzatamasınlar, darbe yapamasınlar” dedi.

15 Temmuz Bazı Şeylerin Devamıydı

15 Temmuz’un bir şeyin başlangıcı ya da sonucu olmadığını dile getiren Başkan Memiş, şöyle devam etti: “Bu 15 Temmuz bir şeyin başlangıcı değildi, devamıydı. Bedir’de başlayan varoluşun, Çanakkale’de yok edilmeye çalışılan dirilişin, Müslüman Türk milletinin bu devletler sahnesinden yok edilmeye çalışılmasıyla, Milli Mücadelemizde, İstiklal Harbinde yok edemediklerini 15 Temmuz’da 3,5 tane paçavradan adamla, 3,5 tane çapulcudan askerle yok etmeye kalktılar.

Unuttukları Şeyler Vardı

Ama bir şeyi unuttular; Söz konusu vatan olduğunda canlarını seve seve feda edecek sizleri unuttular. Bu kahraman Türk milletinin aziz evlatlarını unuttular. Ve onlar darbecilere karşı bir sözüyle milletini sokaklara çağıran Cumhurbaşkanımızı, Başkomutanımızı unuttular. Ve onlar 1960’da idam sehpasına getirdikleri Adnan Menderes’in bu millet üzerindeki halkalarını unuttular. Onlar zannettiler ki, 1980’de darbe yaptıklarında şapkasını alıp gidecek, kaçacak bir Başbakanla karşılaşacağını sandılar. Ama bunlar Anadolu’nun yağız delikanlısı, yiğit evladı, gönlü Anadolu kadar büyük olan Başbakanımızı unuttular. Ve yine bunlar, söz konusu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası olunca siyasi bir düşünceye kapılmadan Cumhurbaşkanımın, Başbakanımın yanındayım diyen Sayın Devlet Bahçeli’yi unuttular.

Unutmadık, Unutmayacağız

15 Temmuz’u da unutmayacağız, Milli Kurtuluş Savaşımızı da unutmayacağız, Çanakkale’yi de unutmayacağız, bu Harçlıların Kudüs’ü işgalini de unutmayacağız. Unutmayacağız ki, bunlar bu teşebbüslerine bir daha kalkışmasınlar.”

Konuşmasını Necip Fazıl’ın “Mehmedim” şiiriyle bitiren Başkan Memiş, daha sonra gösterdikleri performansla izleyenlerin gönlüne dokunan tiyatro ekibini tek tek tebrik ederek, Yönetmen Ufuk Kalekahyası’na plaket takdim etti.