Demokrasi Destanı Bayburtlu Tiyatroseverlerle Buluşacak

Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Demokrasi Destanı Bayburtlu Tiyatroseverlerle Buluşacak.

Demokrasi Destanı Bayburtlu Tiyatroseverlerle Buluşacak
31 Mart 2017 Cuma 15:38

Dede Korkut Tiyatro Topluluğu ( DE-KOR) tarafından sahnelenen ve 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini anlatan Demokrasi Destanı isimli tiyatro oyunu Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bayburtlu tiyatroseverlerle buluşacak.  Daha önce sahnelendiği Ardahan ve Gümüşhane’de büyük beğeniyle izlenen, Ufuk Kalekahyası’nın yazıp yönettiği oyun 4 Nisan Salı günü saat 19.30’da Şair Zihni Kültür Merkezi’nde izleyicinin beğenisine sunulacak. Tiyatroseverlere hain darbe girişimi gecesi neler yaşandığını anlatacak Demokrasi Destanı 3 perde olarak sahnelenecek.

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