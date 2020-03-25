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Demirözü’nde Korona Seferberliği

Demirözü Belediyesi İlçenin Dezenfekte çalışmalarının ardından,Köylerde de Dezenfekte çalışma yapmaya başladı.

Demirözü’nde Korona Seferberliği
25 Mart 2020 Çarşamba 13:23

Demirözü Belediye ekiplerince, Sabah, Akşam İlçe geneli, Kamu Alanları, Sosyal Alanların, İbadethanelerin dezenfekte çalışmalarına devam edilen Demirözü İlçesinde,Belediye ekipleri,Mesai gözetmeksizin mücadelesini canla başla çalışmaya  devam ediyor.

İlçe Merkezinden sonra  Köylerde de  Dezenfekte Çalışmaları, 65 yaş üstü Vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması için Belediye Personeli mücadeleye devam ediyor.

Belediye Başkanı Arslan Gürer, sadecee ihtiyaçların karşılanması değil Vatandaşımızın yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz dedi.

Demirözü Belediyesi, Yukarı Pınarlı, Aşşağı Pınarlı, Karayaşmak, Işıkova, Güçlü, Pınarcık, Çağıllı, Çatalçeşme, Çakırözü Köylerinin dezenfekte çalışmalarını yaptılar.

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