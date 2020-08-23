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Demirözü ve Gökçedere’de PTT isyanı…

Bayburt’un Demirözü İlçesi ve İlçeye bağlı Gökçedere Beldesindeki Ptt hizmetlerinde yaşanan aksamalar vatandaşı isyan noktasına getirdi. İlçe ve Beldede ki 2 ayrı Ptt hizmet noktasında 1’er personelin çalışması ve bu personelin haftanın 2 veya 3 günü kurum dışında görevlendirilmesi, izin alması dolayısıyla hizmetlerde yaşanan aksaklıklar vatandaşları mağdur ediyor.

Demirözü ve Gökçedere’de PTT isyanı…
23 Ağustos 2020 Pazar 16:54

                      Ptt binası önünde uzun kuyruklar halinde sıra bekleyen vatandaşlardan Hasan Yılmaz yaptığı açıklamada haftanın 2 veya 3 günü Ptt tamamen kapalı çoğu günler yarım gün öğleden önce açık, öğleden sonra personel dışarda görevli oluyor. Demirözü İlçemiz ve Bölgenin en kalabalık yerleşim yerlerinden tarihi çok eskilere dayanan Gökçedere Beldemizde tek personel ile Ptt hizmetinde büyük aksaklıklar oluyor. Ptt atm'sinde çoğu zaman arıza oluyor veya para yok. İlçe merkezi ve İlçeye 15 km mesafedeki yoğun nüfusun yaşadığı Gökçedere Beldemizde en az 2 personelin görevlendirilmesi gerekmektedir.

                      Ptt merkezi kapalı olduğu için çoğu zaman 45 km. mesafedeki Bayburt merkeze gidiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Demirözü İlçemiz ve Gökçedere Beldemiz çoğu seçimde İktidar partisine verdiği destekle Türkiye şampiyonu olmuştur verilen oyların karşılığında mağduriyetimizin de giderilmesini bekliyoruz dedi. 

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