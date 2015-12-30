DEMİRÖZÜ SULAMASINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 94’E ULAŞTI

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama da, Bayburt Demirözü Sulaması’nda Fiziki Gerçekleşme Yüzde 94’e ulaştı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt’ta inşa edilen Demirözü Sulaması’nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 94’e ulaştı. Proje tamamlandığında milli ekonomiye yılda 54 milyon TL katkı sağlanacak.

“Bölgede 112 Bin 600 Dekar Zirai Araziye Sulama Suyu Sağlanacak”

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hizmete alacakları sulama tesisinde çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek “Bayburt’ta inşa edilen Demirözü Sulaması’nda şu ana kadar 5.750 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Proje tamamlandığında ise toplam 112 bin 600 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız. Böylece bölgenin münbit topraklarına bereket katılacak” diye konuştu.

Proje kapsamında toplam 326 bin 444 metre PE100 ve CTP tipi boru döşeme işi yapılacak. Ayrıca 2008 adet sanat yapısından 804 adedi, 225 metre çelik boru döşemesi ve 17 adet yatay sondajlı karayolu geçiş imalatları da tamamlanarak projede önemli bir yol kat edildi.

“Milli Ekonomiye 54 Milyon TL Katkı Sağlanacak”

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydederek “Bakanlığıma bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve bizim de hizmete aldığımız baraj ve sulama tesisleriyle yöre halkının refahına katkıda bulunarak, çiftçilerimizin yüzünü güldürüyoruz. Projenin gerçekleşmesi ile milli ekonomiye yılda 54 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, işin tamamlanması ile 11 bin 260 kişiye de istihdam sağlayacağız” ifadelerini kullandı.