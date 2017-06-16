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Demirözü Gölet inde boğulan Tamer Lüleci’nin cesedi çıkarıldı..

Bayburt'un Demirözü İlçesi'nde, Lori Çayı üzerinde kurulan Demirözü Baraj Gölü'nde alabora olan teknede bulunan balıkçılardan Tamer Lüleci suda kayboldu, Emre İşi ise çevreden yetişenlerce son anda kurtarıldı.

Demirözü Gölet inde boğulan Tamer Lüleci’nin cesedi çıkarıldı..
16 Haziran 2017 Cuma 16:55

Demirözü İlçesine bağlı Güvercindere Köyü sınırları içerisindeki Sulama Göleti’nde bulunan balık üretme kafeslerine kayık ile balık yemi götüren Yunus Emre İşi (44) ve Tamer Lüleci (39) isimli şahısların bindikleri kayığın su alması neticesinde battı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile Yunus Emre İşi şahıs yaralı olarak kurtarılırken Tamer Lüleci gölette kayboldu.

Yaralı olarak kurtarılan Yunus Emre İşi, Bayburt Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, Tamer Lüleci ’yi gölette arama çalışmalarına AFAD ekiplerince devam edildi.

Demirözü ilçesinde bir gün önce gölette kaybolan Tamer Lüleci’nin ceseti  bulundu.

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