DEMİRÖZÜ DERNEKLERİ İFTARDA BULUŞTU

Bayburt Demirözü Dernekler birliğinin iftar programı Gaziosmanpaşa Paşa Köşkünde gerçekleşti.

Bayburt Demirözü Dernekleri Başkan ve Yönetimleri Diğer STK Temsilcilerimizin başkanları ve hemşerilerimizle iftarda bir araya geldiler.İftar Programının düzenlendiği yer Gaziosmanpaşa’da Bayburtlu hemşerimizin işlettiği Paşa köşkünde yapıldı.İftar Programına katılım sağlayanları Demirözü Dernekler birliği başkanı Selami Hacıarifoğlu kapıda karşıladı ve tek tek ilgilendi.Her yıl düzenlenen iftar programı ilahi gurubunun ilahileri eşliğinde gerçekleşti.Bayburt’un bir çok sivil toplum kuruluşunun katıldığı iftarda bir araya gelemeyen hemşerilerimiz iftarda bir araya geldiler.