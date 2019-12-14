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Demirözü Dernekler birliği Yeni Başkanını seçti.

Bayburt Demirözü Dernekler birliği olağan kongresini yaptı.

Demirözü Dernekler birliği Yeni Başkanını seçti.
14 Aralık 2019 Cumartesi 16:33

       Bayburt Demirözü Dernekler birliği olağan kongresi ,Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Kongrede divan başkanlığına Şeref Bayram seçildi.

Divana sunulan listeler sonrası seçim yapıldı.

       İki adayın olduğu seçimde,Yavuz Yıldırım ve Erol Atasoy divana listelerini sundular.

Sonrasında ,tek adayla gidilen seçimde,Bayburt Demirözü Dernekler birliği üyelerinin oy çokluğuyla,Yavuz Yıldırım Bayburt Demirözü Dernekler birliği Başkanı seçildi.

Yavuz Yıldırım

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