Demirözü Dernekler birliği Yeni Başkanını seçti.

Bayburt Demirözü Dernekler birliği olağan kongresini yaptı.
Bayburt Demirözü Dernekler birliği olağan kongresi ,Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Kongrede divan başkanlığına Şeref Bayram seçildi.
Divana sunulan listeler sonrası seçim yapıldı.
İki adayın olduğu seçimde,Yavuz Yıldırım ve Erol Atasoy divana listelerini sundular.
Sonrasında ,tek adayla gidilen seçimde,Bayburt Demirözü Dernekler birliği üyelerinin oy çokluğuyla,Yavuz Yıldırım Bayburt Demirözü Dernekler birliği Başkanı seçildi.
Yavuz Yıldırım
İlgili Galeriler