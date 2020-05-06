Demirözü Belediyesi, düğün salonu yapıyor

Demirözü Belediyesi’nin düğün salonu projesi ihaleye çıkıyor.

Demirözü Belediyesi’nce hayata geçirilen ve düğün salonu ve toplantı salonu olarak hizmet verecek olan proje için ihale süreci başlıyor. Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, projenin görsellerini paylaşarak, il geneline hitap edecek devasa bir yatırım olduğunu söyledi. 720 metrekare kapalı alan ve 4 bin metrekare bahçesiyle projenin büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirten Gürer, asıl amacı düğün salonu olan, gerek görüldüğünde toplantı salonu olarak da kullanılacak olan salonun ihalesine çıkacaklarını ve sezonun sonuna bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Öte yandan Gürer'in ihale tarihi ile ilgili paylaştığı bilgiler ise şöyle:

DEMİRÖZÜ BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU YAPIM İŞİ

İhale Yeri Tarihi Saati DEMİRÖZÜ BELEDİYESİ MECLİS SALONU 11.05.2020 14:00



