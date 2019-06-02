Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer Gazetemizi Ziyaret etti.

Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer Gazetemizi ziyaretindeGazetemiz çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gürerle Demirözü Belediyesi hakkında konuştuk.Demirözünün en büyük sorununun alt yapı olduğunu belirten Başkan Gürer,İçme suyunun arıtılması,Baraj Bölgesinin peyzaj çalışmaları gibi sorunlara ilk olarak el atacaklarını belirtti.

Demirözü Belediyesinin borcu olmadığını fakat alt yapının çok maliyetli olduğunu buna neşter vurulması gerekiyor dedi.

Demirözü’nde sosyal belediyecilik anlamında çok işler yapacağız diyen Gürer,İstanbul seçimleri için İstanbul da seçim çalışmalarına destek veriyoruz,Derneklerimizi ziyaret ederek konunun ehemmiyetini anlatıyoruz ,seçime yakında İstanbul’da seçim çalışmalarına katkı sunacağız dedi.

Başkan Gürer ,Bayburtgündem Gazetesine çalışmalarında başarılar diliyorum dedi.