DEMİRÖZÜ BARAJI HİZMETE ALMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞI TELEKONFERANSLA YAPTI Demirözü Barajının Hizmete alma açılışında, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Emka inşaat A.Ş yön.krulu başkanı Emin Kurt ve Bayburt Protokolü,ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim konuşmasında:Bu proj Bayburt’un en önemli projelerinden biridir.Bu projeye Bayburtlular çok değer veriyorlar.Bu gün itibariyle 113.000 dekar tarım arazisinin kuru tarım arazisinden sulu tarım arazisine geçişinin güzel bir günündeyiz.Bu gün bu projeyle 85.000.000 tl lik gelir artışı bekliyoruz.11.000 kişilik tarımsal istihdam sağlamış oluyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı; Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında gündeme dair siyasi mesajlar vermemesi ve CHP'ye yönelik ifadelerde bulunmaması ise dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu büyük değişimi kavrayamadığı için eser siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz. Dünya korona virüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'deki köprünün son blokunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı bize nasip oldu.

"EKONOMİNİN ÇARKLARI YENİDEN TAM GÜÇ DÖNMEYE BAŞLADI"

Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı hizmete sunduk. Dün Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı'ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir.

Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız.

Bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz. Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarda Allah'ın lütfu olan suların topraklarından akıp gitmesini seyretmiştir. Tarım arazileri susuzluktan çatlarken, şehirler susuzluktan kavrulurken yağışta su her şeyi önüne alıp götürürken biz kendi insanımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyorduk.

Baraj inşası bu geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesinin sembolüydü. Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisi baraj konusu olmuştu. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj üzerine kurmuştur. Erbakan Hoca'da da özel bir önemi vardır. 585 yeni baraj ilave ettik. 2003'ten öne ülkemiz toplam 105 adet hidroelektrik santrali inşa edebilmişti.18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha ülkemize kazandırdık. 228 gölet sayısına 329 adet daha ilave ettik. 89 içme suyu varken 247 ilave tesisi daha milletin hizmetine sunduk."