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Dede Korkut’ta Muhteşem Final

23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde 3 günlük maraton Cumhuriyet Caddesi’ndeki konserle sona erdi. Dil sultanlarımız âşıklar, Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak ile Ömer Karaoğlu’nun sahne aldığı konser oldukça yoğun bir ilgiyle izlendi.

Dede Korkut’ta Muhteşem Final
17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
Dede korkut final
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Dil Sultanlarımız Sazın Teline 15 Temmuz İçin Vurdu

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan,  Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç,  Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural ve vatandaşların izlediği konserde sahneye ilk olarak Âşık Süphani ve Murat Piroğlu çıktı. Sazın teline bu kez 15 Temmuz Destanı için vuran dil sultanları söyledikleri kahramanlık türküleriyle Bayburtluları coşturdular.

Ömer Karaoğlu Mest Etti

Âşık Süphani ve Murat Piroğlu’ndan sonra sahne alan Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak ise yine söyledikleri kahramanlık türküleriyle geceye renk katarken konserde en son sahne alan isim Ömer Karaoğlu oldu.  Sahnede kaldığı süre içerisinde en sevilen ezgilerini seslendiren Karaoğlu Bayburtluları mest etti. 

Tüm Vatandaşlarımıza Çok Çok Teşekkür Ediyorum

Konser sonunda sahneye çıkan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş şölenler boyunca gerçekleştirilen etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek Siz liderimize Sayın Cumhurbaşkanımıza bu denli sadakat gösterdiğiniz sürece bu alçaklar, bu şerden beslenenler bu ülkede bir daha böylesi alçakça kalkışmalara, haince teşebbüslere asla ve kata cüret edemeyeceklerdir ifadesini kullandı. Başkan Memiş konuşmasını Necip Fazıl Kısakürek’in Surda bir gedik açtık mukaddesmi mukaddes /Ey Kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es dizleri ile sonlandırırken gece konserde sahne alan sanatçılara çiçek ve plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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