Bu yıl 24.’sü düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri renkli görüntülere sahne oluyor.

“Dede Korkut Diyarına Göndermeler” isimli serginin açılışıyla başlayıp Masat Köyü’nde Dede Korkut’un kabrinin ziyareti, Dede Korkut Anıtı’na çelenk sunumu ve kortej yürüyüşüyle devam eden etkinliklerin açılış programı Bayburt Eski Kız Meslek Lisesi’nin bahçesinde gerçekleştirildi.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı’nın konseriyle başlayan programda, seslendirdikleri bir birinden güzel marşlarla izleyenlerin takdirini toplayan mehteran takımı büyük alkış aldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Eski Bakanı Doç. Dr. Ülkü Güney, 25. ve 26. Dönem Bayburt Milletvekili ve Maliye Eski Bakanı Naci Ağbal ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın tebrik telgrafları okundu.

Dede Korkut, Türk Dünyası’nın Ortak Değeridir

Açılış konuşmasını yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 24 yıl önce başlayan şölenlerde bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Memiş, Dede Korkut’un Türk Dünyası’nın ortak değeri olduğunu vurgulayarak, “Büyük Türk Milleti’ni yaşadıkları coğrafyalarda birleştirecek, yeniden büyük bir medeniyeti kurduracak gücün başında Dede Korkut gelir. Bu anlamda Dede Korkut hikâyelerini orijinallerinden Türk Edebiyatı’na kazandıran TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Bey’e çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu eserlerin okunması, bu eserlerin yeniden ortaöğretim, üniversitelerimizde okutulması lazım. Bizim çocuklarımızın bu hikâyelerle buluşması adına çok önemli bir çalışmaya imza attı Hisarcıklıoğlu” dedi.

Dede Korkut Hikâyelerini Çocuklarımızın Okuması Gerekli

Konuşmasında Dede Korkut ile Bayburt ilişkisine de dikkat çeken Memiş, “Dede Korkut’taki 12 hikâyeyi okuyanlar Bayburt-Dede Korkut ilişkisini çok yakın bilirler. Çünkü Dede Korkut hikâyelerinde Bayburt ismi geçmektedir. Bayburt’ta, Bayburt Kalesi’nde geçen bir takım hikâyeler anlatılmaktadır. Biz babalarımızdan, annelerimizden bu masalları dinleyerek kendimizi bulduk. O hikâyelerde; neşelerimizi, kavgalarımızı, üzüntülerimizi, çözüm bulmaz meselelerin nasıl çözüldüğünü görüyoruz. Orada baba ile oğlu arasındaki kavgada annenin üstlendiği rolü görüyoruz. Bu anlamda özellikle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne düşen bir görev, Dede Korkut hikâyelerinin temin edilerek çocuklarımıza okutulması gerekli” şeklinde konuştu.

4,5 Yıllık Bir Sürede Bayburt’u Bu Şekle Getirdik

Konuşmasının devamında Bayburt Belediyesi tarafından hayata geçen hizmetlere değinen Başkan Memiş, “Bayburt Belediye başkanı olarak seçildiğimiz günden bugüne kadar Bayburt’ta başta valiliğimiz olmak üzere bütün kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Bayburt’u yukarıya nasıl taşırız düşüncesini, çabasını ortaya koyduk. İl dışından gelen hemşehrilerimize özellikle şehrin bütünün gezmelerini tavsiye ediyorum. Şehrimizdeki değişimi görmeleri adına bu geziyi özellikle tavsiye ediyorum. Bu yapılan çalışmaların hepsi Bayburt’un bütününe aittir. Bir birlikteliğin, bir gücün bir araya gelerek herkes kendi yapabileceklerini ortaya koydu ve 4,5 yıllık bir sürede Bayburt’u bu şekle getirdik. Bayburt inşallah daha güzel olacak, gönlümüzdeki yere ulaşacak. Bu kadar hizmetin Bayburt’a kazandırılmasında şüphesiz en büyük mali destek sahibimiz Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Bey’di. Bayburt Belediye Başkanı olarak Naci Ağbal Bey’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öncü Olur Diye Ümit Ediyorum

“24.’sünü kutladığımız Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerimizin öncelikle Bayburt’umuza, Türk Dünyası’na hayırlara vesile olacak çalışmalara öncü olur diye ümit ediyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandıran Belediye Başkanı Memiş, programda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etti.

Bir Şeyi Başlatmak Zordur, Devam Ettirmek Meşakkatlidir

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ise “24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin ilimize, ülkemize ve Türk Dünyası’na hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu etkinliğin ilk kararının verilmesinden bugünkü son etkinliğe kadar emeği geçen bütün kişi ve kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bir şeyi başlatmak zordur, devam ettirmek meşakkatlidir ve emek gerektirir. Bu bağlamda bu gibi etliklerin hayata geçirilmesi konusunda başta belediye başkanımız olmak üzere belediye çalışanlarına diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün aramızda yurdumuzun değişik vilayetlerinden gelen misafirlerimiz var. Ve yurt dışından misafirlerimiz var. Azerbaycan’dan, İran’dan misafirlerimiz var. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen misafirlerimize ilimiz adına hoş geldiniz diyorum” dedi.

Sadece Türk Dünyası’yla Değil, Dünyayla Özdeşleşmiş Bir Şahsiyet

Dede Korkut’un Türk Dünyası bakımından önemine vurgu yapan Vali Pehlivan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dede Korkut, Türk Dünyası’yla özdeşleşmiş bir şahsiyet. Sadece Türk Dünyası’yla değil, dünyayla özdeşleşmiş bir şahsiyet. Bizim kültürümüz ve tarihimizde çok önemli yer tutan, edebiyatımızda adeta köşe taşı olarak nitelendirebileceğimiz eserler ortaya koymuş bir şahsiyet. Fuat Köprülü’nün bir sözünü hatırlayın ‘Türk Edebiyatı’nı terazinin bir kefesine koysanız, değer kefesine de Dede Korkut’u koysanız, Dede Korkut daha ağır basar.’ Dede Korkut hikâyelerine baktığımız zaman aslında kendimizi görürüz, insanlığı görürüz, everensel değerleri görürüz.”

Bütün Verdiği Mesajlar Sadece Düne Ait Mesajlar Değildir

“Dede Korkut, aile, toplum ve insan sevgisinden bahseder, cesaretten bahseder, akılcılıktan bahseder, çalışkanlıktan bahseder, zorluklara karşı mücadele etmekten bahseder, değerler uğruna fedakârlıkta bulunmaktan bahseder. Hülasa bütün verdiği mesajlar sadece düne ait mesajlar değildir; bugüne ve yarına ait mesajlardır. Sadece bizim kültürümüze, inancımıza ve tarihimize ait mesajlar da değildir aslında. Bütün dünya insanlığını kavrayan, kucaklayan mesajlar içermektedir.”

Bu Mirasa Sahip Çıkmak Hepimizin Görevi

“Böyle bir değerin Bayburt’la özdeşleşmiş olması bizim için ayrı bir onur kaynağıdır. Bayburt’ta müteveffa olmuş Dede Korkut, hikâyelerinde de Bayburt’a yer vermiş ve bu aslında Bayburt için de çok önemli bir miras niteliği taşıyor. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin görevi. Sadece Bayburt’un değil, ülkemizin ve Türk Dünyası’nın da görevidir. Bu bağlamda sevindirici bir gelişme olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız Unesco’nun 2018 somut olmayan kültürel miras listesine Dede Korkut hikâyelerini teklif etti. Bu sayede inşallah Dede Korkut ve Dede Korkut Hikâyeleri, uluslararası arenada daha da bilinir, okunur ve farkında olunur bir hale gelecek, daha da geniş kitlelere inşallah ulaşacak.”

Kültürel Faaliyetler, Yatırımlara da Değer Katacaktır

“Bu organizasyonların bir faydası Dede Korkut’u anmak, anlamaktır. Diğer taraftan da yurdumuzun birçok yerinde bulunan hemşehrilerimiz ve dernek temsilcilerimiz burada bir araya gelmesine kaynaşmasına, yeni hatıralar oluşmasına, selamlaşmasına, kucaklaşmasında da vesile oluyor. Bir sevinç kaynağımı da budur. Az önce belediye başkanımızın bahsettiği kamu yatırımlar, özel yatırımlar hummalı bir şekilde bugünlere geldi ve bundan sonra da artarak devam edecek. Bununla birlikte kültürel faaliyetlerin artması, kapsamının gelişmesi diğer bütün yatırımlara değer katacaktır, anlam katacaktır. Onların daha da kalıcı hale gelmesi ve insanlarımızın bir birine daha da yakınlaşmasına vesile olacaktır.”

Konuşmaların ardından şölene katılmak üzere il dışından gelen İzmir Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu temsilcisi Emine Güven ve Rize Karakoyunlular Federasyonu temsilcisi Bülent Verep Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Memiş’e hediye takdiminde bulundu.

Naci Ahıskalıoğlu’nun sunumlarıyla gerçekleşen programda Vali Pehlivan Belediye Başkanı Memiş ve Garnizon Komutanı Balibaşa tarafından ikramiyeli şölen balonları gökyüzüne bırakıldı.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Gümüşhane, Bayburt, Bursa Orhangazi, Azerbaycan halk oyunları ekipleri sırasıyla gösterilerini sundu. Alanı dolduran vatandaşların ilgiyle izledikleri gösterilerle program sona erdi.