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Dede Korkut Mezarı Başında Anıldı

Bu yıl 24.’sü düzenlenen geleneksel Bayburt Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Dede Korkut’un Bayburt merkeze bağlı Masat Köyünde bulunan kabri ziyaret edildi

Dede Korkut Mezarı Başında Anıldı
20 Temmuz 2018 Cuma 16:33

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı, Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı ziyarette Dede Korkut’un kabri başında Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Duanın ardından Şölen Komitesi adına çelenk bırakan protokol Masat köyünden ayrılarak Masat Yaylasına geçtiler.

İstanbul’daki Masat Köyü Derneği’nin düzenlediği etkinlikte bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Dede Korkut şölenimizin amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesi adına birinci adımı olan Masat Yaylası’ndaki buluşmamız doğru bir buluşmadır. Bu vesileyle Dede Korkut’u daha iyi anlarız, Dede Korkut’u biz öğreniriz, çocuklarımıza öğretiriz ve dünyaya tanıtırız. Masat köyünün bütün sakinlerini, misafirlerini, gurbetçilerini yürekten selamlıyorum. Güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için tebrik ediyorum. Herkese saygı ve selamlarımı arz ediyorum. “ dedi.

Masat Yaylası’ndaki Dede Korkut Şöleni’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verildiği programda, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Program ikramlarla sona erdi.

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