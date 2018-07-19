Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut adına bu yıl 24.sü düzenlenen “Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” başladı.

Bu gün Tarihi Taşhan’da açılan “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” isimli karma sergiyle start verildi. Dede Korkut’un Masat köyünde olan türbesinin ziyareti, Dede Korkut Anıtı’na çelenk konulması ve kortej yürüyüşüyle devam edecek.

Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak olan açılış törenin ardından Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Dede Korkut Sempozyumu”nda akademisyenler sunumlarını yapacak.

Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekipleri başta olmak üzere ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergileyecek.

Dede Korkut şölenlerinin vazgeçilmesi olan cirit müsabakaları ile yöresel yemek ve el sanatları sergilerinin de yapılacağı şölenler kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunulacak. Aşıklar şöleniyle birlikte icra edilecek olan herfeneye geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı ev sahipliği yapacak.

19 Temmuz Perşembe günü başlayıp 22 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek olan Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Şöleni’nin finali ise Celali Baba Şiir Gecesi’yle yurdun dört bir tarafından gelecek şairlerin katılımıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde yapılacak.