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DEDE KORKUT EL SANATLARI VE YÖRESEL ÜRÜNLER PANAYIRI AÇILDI

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Kız Meslek Lisesi bahçesinde Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı'nın açılışı yapıldı.

DEDE KORKUT EL SANATLARI VE YÖRESEL ÜRÜNLER PANAYIRI AÇILDI
25 Temmuz 2019 Perşembe 13:16

Bayburt'a özgü yöresel gıda ve ürünlerin sergilendiği panayırın açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, siyasi parti temsilcileri, Stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar panayırda açılan stantları tek tek gezerek ilgililerden ürünler hakkında bilgi aldılar.

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