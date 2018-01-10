Damat Ali Efendi Cami Odası Dualarla Açıldı

Esentepe Mahallesi’nde bulunan Damat Ali Efendi Camii odası dualarla açıldı.

Açılışa Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Belediye Eski Başkanı Hacı Ali Polat, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, belediye meclis üyeleri, Bayburt Belediyesi birim amirleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyorum

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sonrasında yapılan duanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mete Memiş , ‘’Öncelikle böyle güzel bir mekânın vücuda gelmesinde emeği geçen başta cami imamları olmak üzere muhtarımıza, mahalle sakinlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah maddi planda çok güzel olan bu eserin çokta güzel fonksiyonları olur. Çocuklarımızın okumaları adına, çocuklarımızın din eğitimi almaları adına, milli kültürümüzü, manevi değerlerimizi öğrenmeleri adına inşallah fonksiyonel bir vazife icra edilir bu mekanda.’’

Bu Mekanlar Şehir Kültürümüzün Nişanlarıdır

“Burada iki tane genç arkadaşımız var. TVNET ailesinden Gezgin programının yapımcıları. Bu iki kardeşim öncelikle şunu görsünler, bu mekânları gittiğiniz şehirlerde tanıtın. Bakın bakalım başka şehirlerde bu kadar güzel fonksiyonları olan başka mekanlar var mı? Bu mekanlar sadece bu mahallede değil bizim her mahallemizde, her caminin yanında bu kadar güzel, bu kadar fonksiyonel mekanlarımız var. Ve bu mekanlar bizim şehir kültürümüzün bir parçası olan mahalle kültürümüzün nişanlarıdır’’ diye konuştu.

Bayburt Manevi Değerleri İle Büyüktür

Bayburt’un şehir olmasının bunlarla ilgili olduğunu söyleyen Başkan Memiş, ‘’Şehir kültürüne sahip, köy kültürüne sahip, mahalle kültürüne sahip ve bunları bir arada barındıran ender şehirlerden biridir. Her ne kadar sayıca küçük olsak da herkes bilir ki, Bayburt bu mekanlarıyla, bu mekanlardan yetişmiş çok kıymetli insanlarıyla keyfiyet olarak çok büyüktür. Muhtarımdan Allah razı olsun. Bize Hicrani Baba’yı hatırlattı. Bizler onlarla büyüğüz. Onların büyüklükleri Bayburt’u büyüten saiklerdir. Hicrani Baba, Celali Baba, Ağlar Baba, İrşadi Babalar, Dede Paşalar, Hacı Şabanı Veliler, Kıvır Zıvır Mehmet Efendiler ve ismini sayamadığımız daha nice alp ve erenler. Bu şehir onların manevi omuzları üzerinde büyümüştür’’ ifadelerini kullandı.

Çalışmalar Anlatıldı

Konuşmasında Bayburt’ta yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projelerden de bahseden Belediye Başkanı Mete Memiş, tamamlanan alt yapı çalışmalarından yol ve kaldırım yapım çalışmalarına, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözecek olan otopark projelerinden 50 bin metre kare alanda yapımı tamamlanan Kaleardı Şehir Parkı’na, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesinden belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santraline ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezinden sosyal belediyecilik çalışmalarına kadar bir çok önemli proje hakkında bilgi verdi.

Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum

Açıklamalarının sonunda bu çalışmaların Bayburt’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Memiş şöyle devam etti:

“Bütün bu çalışmaların hayat bulmasında, Bayburt’umuza kazandırılmasında herkesin katkısı var. Burada ben Bayburt’taki bütün büyüklerimi, kardeşlerimi, saygıyla, şükranla anıyorum. Bütün bu çalışmalar yapılıyorken ilk iki buçuk sene sıkıntı çektiler ama bize hep dua ettiler ve inandılar bu moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Allah hepsinden razı olsun. Ve Bayburt Belediyesi’nin çalışanları, Başkan yardımcısından birim müdüründen ve tüm çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok fedakarca çalıştılar. Ve belediye meclis üyelerimize Ak Partili MHP’lİ hepsine teşekkür ediyorum. Biz bütün kararlarımızı oy birliği ile aldık. Gerçekten en büyük teşekkürümüz bütün bunların hayat bulması için gerekli olan nakdi yardımı Bayburt’umuza sunan Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Bey’e çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyden çok daha önemlisi Bayburt’u çok benimseyen 2011 yılında Bayburt’un 2. Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’dır diyen, 2016 yılında da bütün akademisyenlere seslenirken ‘’Unutmayın Bayburt Türkiye’dir ‘’diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye çok çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

Gecenin sonunda Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ile Belediye Balkanı Mete Memiş Damat Ali Efendi Cami İmam Hatibi İkram Durğut ve Müezzin Kayyım Talip Öztürk’e teşekkür belgesi takdim ettiler.