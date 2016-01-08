DAGC 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle mesaj yayınladı

DAGC 10Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle mesaj yayınladı Sorumluluklarımızın bilincindeyiz

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı” nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Mesajında “basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa”nın kabul tarihi olan 10 Ocak’ın, sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle ‘bayram’ değil ‘dayanışma günü’ olarak kutlandığına dikkat çeken Özsoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür.

Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı.

Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak’lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir.

Öte yandan sektörümüzde başta özgürlükler olmak üzere çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür.

Bizler Basın Meslek Kuruluşları olarak başta basın özgürlüğü olmak üzere sektörümüzde yaşanan sorunların çözümü için çalışıyoruz.

Gazeteciliğin mesleki itibarını yükseltecek, çağdaş ülkelerin basın çalışanlarına tanıdığı tüm hakları meslektaşlarımıza tanıyacak ve basın özgürlüğünün önündeki yasal engelleri ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması yönünde girişimlerde bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız sonuç verinceye kadar mücadelemizi sürdürme kararlılığındayız.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti olarak sorunlarımıza çözüm ararken, sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Meslek etiği dışında hareket eden, kalemini şahsi çıkarları doğrultusunda kullanan kişileri de gazeteci olarak görmediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Bu düşünce ve duygularla, 10 Ocak Basın Bayramı’nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım.”