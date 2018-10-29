Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 95. Yıldönümü kutlamaları, Bayburt Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende Valilik çelengi Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanlığı çelengi Albay Davut Balibaşa ve Belediye Başkanlığı çelenginin Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker, polis, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar 29 Ekim Pazartesi günü Vali Pehlivan’ın Valilik Makamında tebrikleri kabul etmesi ve ardından saat 10:40’da başlayacak etkinliklerle devam edecek. Aynı gün akşam 19.30’da Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan’ın ev sahipliğinde resepsiyon verilecek.

CUMHURİYETİN İLANININ BELGESİ

İşte Büyük Millet Meclisi Arşivi’nde bulunan kanun belgesi ve bu belgede yer alan maddelerin ayrıntıları...

"Birinci Madde: Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir (dayanır). Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.

İkinci Madde: Türkiye Devleti’nin dini, din-i İslâm’dır. Resmî lisanı Türkçedir.

Üçüncü Madde: Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, Hükümet’in inkısam ettiği şuubât-ı idareyi (ayrı ayrı bölümlere ayırdığı idarî işleri) İcra Vekilleri vasıtasıyla idare eder.

Dördüncü Madde: Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesi tarafından ve kendi âzası meyânından bir intihap (seçim) devresi için intihap olunur (seçilir). Vazife-i riyaset (başkanlık görevi), yeni Reisicumhur’un intihabına (seçimine) kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak (seçilmek) caizdir.

Beşinci Madde: Türkiye Reisicumhuru, devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclis’e ve Heyet-i Vekile’ye riyaset (hükümete başkanlık) eder.

Altıncı Madde: Başvekil, Reisicumhur tarafından ve Meclis âzası meyanından intihap olunur (Meclis üyeleri arasından seçilir). Diğer vekiller Başvekil tarafından yine Meclis âzası arasından intihap olunduktan sonra hey’et-i umumiyesi (hepsi) Reisicumhur tarafından Meclis’in tasvibine arzolunur. Meclis hâl-i içtimada (çalışma döneminde) değil ise keyfiyeti tasvip Meclis’in içtimaına tâlik olunur(toplantısına ertelenir)."